https://sputniknews.com.tr/20221003/turkiyenin-denge-politikasi-bati-lehine-dondu-baskilara-ragmen-dengecilik-kazanc-olacaktir-1061961699.html

'Türkiye’nin denge politikası Batı lehine döndü, baskılara rağmen dengecilik kazanç olacaktır'

'Türkiye’nin denge politikası Batı lehine döndü, baskılara rağmen dengecilik kazanç olacaktır'

Mehmet A. Güller’e göre, ABD'nin tek kutuplu dünyası fiilen yıkıldı, yerine adım adım çok kutuplu dünya inşa oluyor. Ukrayna krizinin ABD-Almanya çatışması... 03.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-03T21:18+0300

2022-10-03T21:18+0300

2022-10-04T21:22+0300

eksen

enerji

avrupa

abd

kuzey akım

kuzey akım-1

kuzey akım-2

türkiye

çin

hindistan

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Rusya’nın Donbass bölgesine yönelik özel operasyonu 7. ayını doldurmuşken, Donetsk, Lugansk ve Zaporojye ve Herson bölgeleri, BM Şartı ve kendi kaderini tayin ilkesine atıfla düzenlenen referandumlarla Rusya Federasyonu'na katılma kararı aldı. Ukrayna'ya yönelik 'özel askeri operasyonun' devam ettiği bir ortamda düzenlenen referamdumlar Rusya'da yasal çerçevede gerekli onay mekanizmalarından geçiyor. Sürecin tamamlanmasıyla bu topraklara yapılan saldırılar Rusya Federasyonu'na yapılmış sayılacak.Ukrayna'daki 'Banderist' yönetimin referandumlara tepkisi NATO'ya acil üyelik başvurusu yapmak oldu. Ancak ABD ve Almanya olmak üzere, Batı bloğunun önde gelen ülkeleri 'zamanı doğru bulmuyor'. Öte yandan referandumlarla ilgili ABD'nin Arnavutluk'la birlikte hazırladığı tasarı BM Güvenlik Konseyi'nde Rusya'nın vetosuna takılırken, Çin, Hindistan ve Brezilya gibi ülkelerin çekimser kalması dikkat çekti.Bu arada çatışmanın başından beri 'arabuluculuk' ile öne çıkan Türkiye de referandumları tanımayacağını duyururken, 'çatışmada Ukrayna'yı desteklediklerini' belirtmiş olan Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'ın ABD ve Ukrayna liderliğiyle mesaisi de dikkat çekti.Bütün bu siyasi gelişmelere paralel olarak en sarsıcı haber Rusya ile Almanya'nın enerji alanındaki stratejik yatırımı Kuzey Akım-2 hattına yönelik terör saldırısı ile Kuzey Akım-1'deki basınç düşüklüğü ile gelen sabotajlar oldu. Dikkatler Kuzey Akım-2'yi bitirmeye yeminli ABD yönetimine çevrilirken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in sabotajı 'muazzam stratefik fırsat' diye nitelemesi dikkat çekti. Patlama öncesinde ABD donanmasının bölgedeki varlığı ve denizaltı drone'larıyla yapılan tatbikatlar da anılıyor.Ukrayna çatışmasının küresel yankıları, enerji krizinin Almanya'ya maliyetleri ve Türkiye'nin tutumunu Cumhuriyet gazetesi yazarı Mehmet Ali Güller ile konuştuk.'Hindistan’ın çekimser kalması çok kritik bir öneme sahip'Mehmet Ali Güller'e göre, referandumlarla ilgili BM Güvenlik Konseyi'ne sunulan tasarıda en dikkat çekici olan Hindistan'ın tutumu. ABD'nin Hindistan'a büyük baskı yapmasına rağmen özellikle yaptırımlarda istediği desteği alamadığını söyleyen Güller, BM'de kullanılan çekimser oyun Batı'nın 'ilhak' kavramı üzerinden Rusya ve karşısında geniş bir dünya cephesi yaratma görüntüsünü bozması açısından önemli olduğunu dile getirdi:'Rusya ve Çin ile Hindistan’ın veto artı iki çekimser olarak bir başka cepheyi temsil ettiğini söyleyebiliriz'Güller, Batı'nın yürüttüğü yoğun kampanya karşısında Hindistan, Çin gibi ülkelerin BM'de çekimser kalmasının dünyanın gittiği yere dair işaretler verdiği görüşünde. Güller, ABD'nin tek kutuplu dünyasının fiilen yıkıldığı ve yerine adım adım çok kutuplu bir dünyanın inşa olduğu görüşünü dile getirdi:‘Amerika’nın geleneksel Körfez müttefiki Suudilerin bile katılığı BRICS+ diyalog toplantıları yapıldı’Yine BM Güvenlik Konseyi oylamasında çekimser kalan Brezilya’nın Bolsanaro’ya rağmen BRICS’te kendi konumunu aldığına işaret eden Güller, bu gruplaşmanın genişleme eğilimlerine de dikkat çekti. Güller’e göre, bu eğilim yeni düzene doğru gidildiğini gösteriyor:‘Ukrayna krizi bir Amerika-Almanya çatışması’Güller'e göre Ukrayna krizinin bir sürü boyutu bulunsa da bir ABD-Almanya çarpışmasına işaret ediyor. Almanya ile Fransa'nın 2014'ten bu yana 'stratejik özerklik' peşine düştüğünü ve 'Avrupa ordusunu' gündeme taşıdıklarını, ayrıca Rusya ve Çin ile iş yapmayı söyleyen Güller, ABD'nin bu çatışmayla bunların önünü kestiğini kaydetti:'Alman sermaye sınıfı ve sanayi kesiminin de bunlara itiraz ettiğini biliyoruz'Güller, Almanya'dan önde gelen banka başkanlarından sanayi temsilcilerine uzanan geniş bir cephenin enerji krizine işaret eden açıklamalarına atıf yaptı:‘Scholz hükümeti Alman sanayisinin çıkarlarıyla Amerikan basıncı arasında sıkışmış durumda’Güller, Kuzey Akım boru hatlarına yapılan sabotajları değerlendirirken, bunların Rusya ile Avrupa sanayisinin bağını kesme operasyonu olduğunu belirtti. Sabotajın kime yaradığının açık olduğunu belirten Güller'e göre, ABD'nin bu saldırı yoluyla Avrupa'nın yaptırımları yumuşatma olasılığını ortadan kaldırmayı amaçladığını vurguladı. Güller, Scholz hükümetinin Alman sanayisinin çıkarlarıyla Amerikan basıncı arasında sıkışmış durumda olduğu görüşünde:'Ukrayna krizi, sadece Ukrayna krizi değildir'Ukrayna krizinin salt cephede askerlerin karşı karşıya gelmesi olmadığını vurgulayan Güller, bunun aynı zamanda enerji, politik ve ekonomik sahada özellikle ABD ve Almanya'nın çarpışması anlamına geldiğini kaydetti. Güller, Scholz başlarda itiraz etse de Alman Yeşilleri ve ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Alman kurumlarının içine yerleşmiş olmasından ötürü bu sonucun çıktığının altını çizdi:‘Türkiye’nin dengeciliği sürdürmesi kazançlı olacaktır’Güller, Türkiye’nin Ukrayna krizinde götürdüğü denge politikasının son gelişmeler ile Batı lehine döndüğü görüşünde. Türkiye'nin denge politikası uygularken zigzaglı görüntüler verdiğini belirten Güller, ABD'nin baskılarına direnememe durumunun söz konusu olduğunu vurguladı. Diğer yandan Güller, Kiev'e salt SİHA vermekle yetinilmeyerek yakın zamanda Rahmi Koç tersanesinde Ukrayna için gemi inşa faaliyetlerine girişilmesine atıfta bulundu:

çin

hindistan

körfez

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2022

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enerji, avrupa, abd, kuzey akım, kuzey akım-1, kuzey akım-2, türkiye, çin, hindistan, körfez, suudi arabistan