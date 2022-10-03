Turgut Özal'a yazılmış mektup buldu: 'ABD'den gelmiş, umarım insanlığa faydası olacak bir şeydir'

© İHA 3 yıl önce bir kitabın arasından Turgut Özal'a gönderilen bir mektubu bulduğunu söyleyen Ergül, "Şu ana kadar bulduğum, beni heyecanlandıran en çok ilgimi çeken o mektup oldu. 3 yıldır elimde ve hiç açmadım. Açılmamış olması daha çok dikkatimi çekti. Bende açmadım çünkü değerli bir bilgi olabilir. Dönemin Başbakanı Turgut Özal siyaset yaptığı dönemde ülkenin sıkıntılı dönemleriydi, mektuptaki bilgi bu dönemlere ışık tutulabilir, yardımcı olabilir. Amerika'dan yazılan bir mektup sadece, beni ilgilendirmiyor sonuçta. Bu mektubu bulduğumda çok heyecanlandım, ne yapacağımı bilmiyordum. Açmamakta kararlıydım çünkü benim olmayan bir şeydi fakat benim elime geçmişti. 35 yıl önce gönderilmiş, 1987 yılında Amerika’dan postaya verilmiş. Kim olduğunu bilmiyorum umarım bundan sonra araştırılır, değerlendirilir. Bir şekilde ülkemize, insanlığa faydası olacak bir şey çıkmasını umut ediyorum" şeklinde konuştu.