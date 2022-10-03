https://sputniknews.com.tr/20221003/trafikte-baltali-saldiri-girisimi-1061889840.html

Trafikte baltalı saldırı girişimi

Trafikte baltalı saldırı girişimi

İstanbul Sarıyer’de iki kişi arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma esnasında taraflardan birisi eline balta alarak diğer şahsa... 03.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-03T12:03+0300

2022-10-03T12:03+0300

2022-10-03T12:03+0300

yaşam

istanbul

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/03/1061889919_5:0:716:400_1920x0_80_0_0_711b429eb35da49be29b0d7b5069c12e.jpg

İstanbul Sarıyer’de iki kişi arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma esnasında taraflardan birisi eline balta alarak diğer şahsa saldırmaya çalıştı. Çevredekilerin araya girmesiyle şahıs sakinleştirdiği baltalı şahsın görüntüleri, bir yurttaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.Olay, önceki gün öğle saatlerinde Sarıyer İstinye'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte olan iki kişi arasında yol verme nedeniyle taraflar arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri aracından Balta çıkararak diğer şahsın üzerine yürüdü.Çevredeki yurttaşların araya girmesiyle baltalı saldırgan sakinleştirilerek olay yerinden uzaklaştı.Öte yandan yaşanan kavga sonrası tarafların birbirinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul