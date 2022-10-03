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Trafikte baltalı saldırı girişimi
Trafikte baltalı saldırı girişimi
İstanbul Sarıyer’de iki kişi arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma esnasında taraflardan birisi eline balta alarak diğer şahsa... 03.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-03T12:03+0300
2022-10-03T12:03+0300
yaşam
istanbul
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İstanbul Sarıyer’de iki kişi arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma esnasında taraflardan birisi eline balta alarak diğer şahsa saldırmaya çalıştı. Çevredekilerin araya girmesiyle şahıs sakinleştirdiği baltalı şahsın görüntüleri, bir yurttaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.Olay, önceki gün öğle saatlerinde Sarıyer İstinye'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte olan iki kişi arasında yol verme nedeniyle taraflar arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri aracından Balta çıkararak diğer şahsın üzerine yürüdü.Çevredeki yurttaşların araya girmesiyle baltalı saldırgan sakinleştirilerek olay yerinden uzaklaştı.Öte yandan yaşanan kavga sonrası tarafların birbirinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.
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Trafikte baltalı saldırı girişimi

12:03 03.10.2022
© Fotoğrafbaltalı kavga
baltalı kavga - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2022
© Fotoğraf
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İstanbul Sarıyer’de iki kişi arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma esnasında taraflardan birisi eline balta alarak diğer şahsa saldırmaya çalıştı. Öte yandan yaşanan kavga sonrası tarafların birbirinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.
İstanbul Sarıyer’de iki kişi arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma esnasında taraflardan birisi eline balta alarak diğer şahsa saldırmaya çalıştı. Çevredekilerin araya girmesiyle şahıs sakinleştirdiği baltalı şahsın görüntüleri, bir yurttaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Olay, önceki gün öğle saatlerinde Sarıyer İstinye'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte olan iki kişi arasında yol verme nedeniyle taraflar arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri aracından Balta çıkararak diğer şahsın üzerine yürüdü.
Çevredeki yurttaşların araya girmesiyle baltalı saldırgan sakinleştirilerek olay yerinden uzaklaştı.
Öte yandan yaşanan kavga sonrası tarafların birbirinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.
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