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Toplu taşıma araçlarında evcil hayvana izin
Toplu taşıma araçlarında evcil hayvana izin
İstanbul'da artık evcil hayvanlarla toplu ulaşımda yolculuk yapılabilecek. 03.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-03T15:21+0300
2022-10-03T15:21+0300
yaşam
köpek
evcil hayvan
otobüs
ibb
seyahat
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla alınan kararla bundan sonra toplu ulaşım araçlarında evcil hayvanların sahipleriyle yolculuk yapabileceğini duyurdu.İBB'den yapılan açıklamaya göre, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla konunun uzmanlarıyla bir üst kurul oluşturularak toplu ulaşım araçlarında kedi, köpek ve kuşların sahipleriyle seyahat edebilme şartları yeniden düzenlendi.Buna göre metro, otobüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarında rehber ve 5 kilogramdan hafif köpekler, kediler ve kuşlar gün boyu, 5 kilogramdan fazla köpekler ise 07.00-10.00 ve 16.00-20.00 saatleri dışında yolculuk yapabilecek.Köpekler, ağızlık ve tasmalarıyla kediler, özel çantalarıyla kuşlar da kafesleriyle seyahat edebilecek.
https://sputniknews.com.tr/20220929/arastirma-kopekler-strese-bagli-nefes-degisikliklerini-ve-terlemeyi-algilayabiliyor-1061769273.html
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köpek, evcil hayvan, otobüs, ibb, seyahat
köpek, evcil hayvan, otobüs, ibb, seyahat

Toplu taşıma araçlarında evcil hayvana izin

15:21 03.10.2022
© AAToplu taşıma araçlarında evcil hayvana izin
Toplu taşıma araçlarında evcil hayvana izin - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2022
© AA
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İstanbul'da artık evcil hayvanlarla toplu ulaşımda yolculuk yapılabilecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla alınan kararla bundan sonra toplu ulaşım araçlarında evcil hayvanların sahipleriyle yolculuk yapabileceğini duyurdu.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla konunun uzmanlarıyla bir üst kurul oluşturularak toplu ulaşım araçlarında kedi, köpek ve kuşların sahipleriyle seyahat edebilme şartları yeniden düzenlendi.

Buna göre metro, otobüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarında rehber ve 5 kilogramdan hafif köpekler, kediler ve kuşlar gün boyu, 5 kilogramdan fazla köpekler ise 07.00-10.00 ve 16.00-20.00 saatleri dışında yolculuk yapabilecek.

Köpekler, ağızlık ve tasmalarıyla kediler, özel çantalarıyla kuşlar da kafesleriyle seyahat edebilecek.
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