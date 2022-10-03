https://sputniknews.com.tr/20221003/toggdan-fiyat-aciklamasi-spekulatif-haberlere-itibar-etmeyin-1061885943.html

TOGG'dan fiyat açıklaması: Spekülatif haberlere itibar etmeyin

TOGG'dan fiyat açıklaması: Spekülatif haberlere itibar etmeyin

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) son günlerde ortaya çıkan fiyat listeleri, ön sipariş-satış kampanyaları gibi spekülatif haberlere itibar edilmemesi... 03.10.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

togg

açıklama

fiyat

yerli otomobil

yerli otomobil girişim grubu

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Yerli ve milli otomobil Togg 29 Ekim 2022 tarihinde hem fabrika açılışı yapacak hem de ilk otomobil banttan inmiş olacak. Buna bağlı olarak sosyal medya ve bazı haberlerde TOGG'a ilişkin fiyat ve satış kampanyalarına ilişkin aslı olmayan açıklamalar yapılıyordu. Bilgi kirliliğinin önüne geçmek amacıyla TOGG, konuya dair Twitter'dan açıklama yaptı. TOGG, fiyat listesi, ön sipariş-satış kampanyası, Togg iş ortağı gibi görünen kişi ve kurumların açıklamasına itibar edilmemesi çağrısında bulundu.Açıklama şöyle:

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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togg, açıklama, fiyat, yerli otomobil, yerli otomobil girişim grubu