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Seyir halindeki otobüsün şoförü ayağa kalkıp dans etti
Seyir halindeki otobüsün şoförü ayağa kalkıp dans etti
Ağrı seferini yapan yolcu otobüsünün şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında ayağa kalkıp dans etti. 03.10.2022, Sputnik Türkiye
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ağrı
şoför
türkiye
dans
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İstanbul-Ağrı arasında sefer yapan bir otobüsün şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında ayağa kalkarak dans etti. Araçta çalan müziğe önce oturduğu yerden eliyle tempo tutarak eşlik eden şoför, daha sonra ayağa kalktı.Direksiyonu bir eliyle tutan şoför, otobüs hızla giderken dansını sürdürdü. Dehşete düşüren o anlar görüntüyü kaydeden kişinin sosyal medya hesabından paylaşmasıyla ortaya çıktı.Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, direksiyondaki otobüs şoförünün, araçta çalan müziğe önce oturduğu yerden tempo tutarak eşlik ettiği, bazı yolcuların ısrarı üzerine kalkıp dans etmeye başladığı görüldü. Bir eli direksiyonu tutan otobüs şoförü, kendisi, yolcular ve trafikteki insanlar için tehlike oluşturan dansa bir süre devam etti.
https://sputniknews.com.tr/20220913/ego-soforu-icin-kasten-oldurmeden-yargilansin-talebi-1061143632.html
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ağrı, şoför, dans
ağrı, şoför, dans

Seyir halindeki otobüsün şoförü ayağa kalkıp dans etti

16:02 03.10.2022 (güncellendi: 16:10 03.10.2022)
© DHASeyir halindeyken direksiyon başında ayağa kalkıp dans eden şoför
Seyir halindeyken direksiyon başında ayağa kalkıp dans eden şoför - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2022
© DHA
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Ağrı seferini yapan yolcu otobüsünün şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında ayağa kalkıp dans etti.
İstanbul-Ağrı arasında sefer yapan bir otobüsün şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında ayağa kalkarak dans etti. Araçta çalan müziğe önce oturduğu yerden eliyle tempo tutarak eşlik eden şoför, daha sonra ayağa kalktı.
Direksiyonu bir eliyle tutan şoför, otobüs hızla giderken dansını sürdürdü. Dehşete düşüren o anlar görüntüyü kaydeden kişinin sosyal medya hesabından paylaşmasıyla ortaya çıktı.
Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, direksiyondaki otobüs şoförünün, araçta çalan müziğe önce oturduğu yerden tempo tutarak eşlik ettiği, bazı yolcuların ısrarı üzerine kalkıp dans etmeye başladığı görüldü. Bir eli direksiyonu tutan otobüs şoförü, kendisi, yolcular ve trafikteki insanlar için tehlike oluşturan dansa bir süre devam etti.
Ankara'da EGO otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 34 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin davada otobüs şoförü Yıldırım Çiçek'in 'kasten ölüme sebebiyet verme' suçundan yargılanması talep edildi. Mahkeme, sanık Yıldırım Çiçek'in 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartının devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
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EGO şoförü için 'kasten öldürmeden yargılansın' talebi
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