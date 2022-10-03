https://sputniknews.com.tr/20221003/sabah-yazari-ardic-ittihat-ve-terakkinin-yaptigi-yanlisa-dusmeyiniz-anayasa-her-sey-degildir-1061889587.html

Sabah yazarı Ardıç: İttihat ve Terakki'nin yaptığı yanlışa düşmeyiniz, Anayasa her şey değildir

Sabah yazarı Ardıç: İttihat ve Terakki'nin yaptığı yanlışa düşmeyiniz, Anayasa her şey değildir

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin olarak, " İttihat ve Terakki'nin yaptığı yanlışa düşmeyiniz, Anayasa her şey değildir"... 03.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-03T11:46+0300

2022-10-03T11:46+0300

2022-10-03T11:46+0300

politika

engin ardıç

ittihat ve terakki

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Ardıç yazısında, "Vizyoner' deniyor...Nasıl yani?Herhalde anayasada, birkaç yılda bir değişebilecek bir "ekonomik model" olmaz.Günün şartlarına göre yüz seksen derece değişebilecek "dış politika modeli" de olmaz. Zaten cumhurbaşkanımız da yeni anayasanın "sade" olacağını söylüyor. Kısa ve öz olmak zorundadır. Peki, bürokrasinin günün birinde yeniden 'aşka gelip' yeni bir darbeye kalkışmayacağının anayasada garantisi olabilir mi? Bu garanti şimdiye kadar oldu mu ki şimdiden sonra olsun?" düşüncesini dile getirdi.Ardıç şu ifadeleri kullandı:"İttihat ve Terakki'nin yaptığı yanlışa düşmeyiniz. Anayasa her şey değildir.Anayasayla iş bitmez.Danton'un idama giderken dediği gibi, halka da gözü kapalı güvenmeyiniz. 1961 Anayasası'nı da bu halk onaylamıştır, 1982 Anayasası'nı da, 2017 Anayasası'nı da. Ne versen gidiyor mu? Peki 1921 ve 1924?Onu kimse halka sormak zahmetine katlanmamıştı!Demokrasi gelmişti ya... "

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engin ardıç, ittihat ve terakki