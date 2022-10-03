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Rus Dışişleri: ABD, Rusya’nın bağımsız çizgisini, hegemonyası önünde engel olarak görüyor
Rus Dışişleri: ABD, Rusya’nın bağımsız çizgisini, hegemonyası önünde engel olarak görüyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Vorontsov, ABD’nin Rusya’nın bağımsız çizgisini, hegemonyası önünde engel olarak gördüğünü belirtti. 03.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-03T22:30+0300
2022-10-03T22:30+0300
dünya
rusya
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BM Genel Kurulu Birinci Komitesi toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Silahların Yayılmasını Önleme ve Silah Kontrolü Dairesi Başkan Yardımcısı Konstantin Vorontsov, “ABD, Rusya’nın bağımsız çizgisini, hegemonik pozisyonlarını yeniden kazanma önündeki ana engel olarak görüyor” ifadesini kullandı.ABD’nin, düşman ilan ettiği Rusya ve diğer ülkelere karşı çeşitli koalisyonlar oluşturduğunu ve bu ülkeleri cezalandırmak için tek taraflı yaptırımlardan başlayarak çeşitli araçlara başvurduğunu anlatan Rus diplomat, “Az sayıdaki ülke grubu tarafından kendi çıkarlarına hizmet etmek için geliştirilen ve çatışmacı niteliğe sahip olan ‘kurallara dayalı düzen’ kavramı ideolojik perde olarak hizmet ediyor” dedi.Batı’nın, eşit güvenlik ve işbirliğine dayalı evrensel mimari inşa etmeye hazır olmadığını ve bağımsız ülkelerin özgür seçim hakkını tanımak istemediğini söyleyen Vorontsov, sözlerini şöyle sürdürdü:
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rusya, abd, abd hegemonyası
rusya, abd, abd hegemonyası

Rus Dışişleri: ABD, Rusya’nın bağımsız çizgisini, hegemonyası önünde engel olarak görüyor

22:30 03.10.2022
© Sputnik / Максим Блинов / Multimedya arşivine gidinKızıl Meydan
Kızıl Meydan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2022
© Sputnik / Максим Блинов
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Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Vorontsov, ABD’nin Rusya’nın bağımsız çizgisini, hegemonyası önünde engel olarak gördüğünü belirtti.
BM Genel Kurulu Birinci Komitesi toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Silahların Yayılmasını Önleme ve Silah Kontrolü Dairesi Başkan Yardımcısı Konstantin Vorontsov, “ABD, Rusya’nın bağımsız çizgisini, hegemonik pozisyonlarını yeniden kazanma önündeki ana engel olarak görüyor” ifadesini kullandı.
ABD’nin, düşman ilan ettiği Rusya ve diğer ülkelere karşı çeşitli koalisyonlar oluşturduğunu ve bu ülkeleri cezalandırmak için tek taraflı yaptırımlardan başlayarak çeşitli araçlara başvurduğunu anlatan Rus diplomat, “Az sayıdaki ülke grubu tarafından kendi çıkarlarına hizmet etmek için geliştirilen ve çatışmacı niteliğe sahip olan ‘kurallara dayalı düzen’ kavramı ideolojik perde olarak hizmet ediyor” dedi.
Batı’nın, eşit güvenlik ve işbirliğine dayalı evrensel mimari inşa etmeye hazır olmadığını ve bağımsız ülkelerin özgür seçim hakkını tanımak istemediğini söyleyen Vorontsov, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Batı ülkeleri, bencil çıkarlarını ilerletme ve askeri-siyasi üstünlük sağlamada rahat hareket edebilmek uğruna, silah kontrolü alanındaki anlaşmalar da dahil küresel güvenlik mimarisinin bir dizi sütununu yıktı. Bu, stratejik riskleri son derece ağırlaştırdı, çatışma potansiyelini artırdı ve birçok yönde krizlerin gelişmesini teşvik etti.”
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