https://sputniknews.com.tr/20221003/rus-disisleri-abd-rusyanin-bagimsiz-cizgisini-hegemonyasi-onunde-engel-olarak-goruyor-1061916903.html

Rus Dışişleri: ABD, Rusya’nın bağımsız çizgisini, hegemonyası önünde engel olarak görüyor

Rus Dışişleri: ABD, Rusya’nın bağımsız çizgisini, hegemonyası önünde engel olarak görüyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Vorontsov, ABD’nin Rusya’nın bağımsız çizgisini, hegemonyası önünde engel olarak gördüğünü belirtti. 03.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-03T22:30+0300

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abd hegemonyası

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BM Genel Kurulu Birinci Komitesi toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Silahların Yayılmasını Önleme ve Silah Kontrolü Dairesi Başkan Yardımcısı Konstantin Vorontsov, “ABD, Rusya’nın bağımsız çizgisini, hegemonik pozisyonlarını yeniden kazanma önündeki ana engel olarak görüyor” ifadesini kullandı.ABD’nin, düşman ilan ettiği Rusya ve diğer ülkelere karşı çeşitli koalisyonlar oluşturduğunu ve bu ülkeleri cezalandırmak için tek taraflı yaptırımlardan başlayarak çeşitli araçlara başvurduğunu anlatan Rus diplomat, “Az sayıdaki ülke grubu tarafından kendi çıkarlarına hizmet etmek için geliştirilen ve çatışmacı niteliğe sahip olan ‘kurallara dayalı düzen’ kavramı ideolojik perde olarak hizmet ediyor” dedi.Batı’nın, eşit güvenlik ve işbirliğine dayalı evrensel mimari inşa etmeye hazır olmadığını ve bağımsız ülkelerin özgür seçim hakkını tanımak istemediğini söyleyen Vorontsov, sözlerini şöyle sürdürdü:

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