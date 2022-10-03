https://sputniknews.com.tr/20221003/restorasyonu-12-yildir-devam-eden-haydarpasa-gari-havadan-goruntulendi--1061882119.html

Restorasyonu 12 yıldır devam eden Haydarpaşa Garı havadan görüntülendi

Restorasyonu 12 yıldır devam eden Haydarpaşa Garı havadan görüntülendi

Yangında büyük zarar gören Haydarpaşa Garı’nın restorasyonu, aradan geçen 12 yıla rağmen hâlâ tamamlamadı. Çalışmaların devam ettiği tarihi gar, havadan... 03.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-03T04:00+0300

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türkiye

haydarpaşa garı

restorasyon

fotoğraf

açılış

yangın

görüntü

kazı

arkeolojik kazı

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1908 yılında hizmete giren ve İstanbul’un simgelerinden biri haline gelen Haydarpaşa Garı’nda 2010 yılında yangın çıkmış ve tarihi gar büyük oranda zarar görmüştü. Yangın sonrası başlatılan restorasyon çalışmaları aradan geçen 12 yıla rağmen henüz tamamlanamadı. Tarihi yapının dışına kurulan iskele, çalışmalar tamamlanamadığı için yıllardır sökülemiyor.Bekleme salonunda bulunan vitray camlar, duvar kaplamalar, kalem işlemeler el emeği ile eski hale getirilse de dış cephe çalışmaları tamamlanamayan garın yeniden hizmete sunulacağı gün ise bilinmiyor.

https://sputniknews.com.tr/20220530/istanbulun-tarihi-yeniden-yaziliyor-haydarpasa-gari-kazilarinda-mezar-aniti-bulundu-1056806852.html

türkiye

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haydarpaşa garı, restorasyon, fotoğraf, açılış, yangın, görüntü, kazı, arkeolojik kazı