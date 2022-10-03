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https://sputniknews.com.tr/20221003/restorasyonu-12-yildir-devam-eden-haydarpasa-gari-havadan-goruntulendi--1061882119.html
Restorasyonu 12 yıldır devam eden Haydarpaşa Garı havadan görüntülendi
Restorasyonu 12 yıldır devam eden Haydarpaşa Garı havadan görüntülendi
Yangında büyük zarar gören Haydarpaşa Garı’nın restorasyonu, aradan geçen 12 yıla rağmen hâlâ tamamlamadı. Çalışmaların devam ettiği tarihi gar, havadan... 03.10.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
haydarpaşa garı
restorasyon
fotoğraf
açılış
yangın
görüntü
kazı
arkeolojik kazı
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1908 yılında hizmete giren ve İstanbul’un simgelerinden biri haline gelen Haydarpaşa Garı’nda 2010 yılında yangın çıkmış ve tarihi gar büyük oranda zarar görmüştü. Yangın sonrası başlatılan restorasyon çalışmaları aradan geçen 12 yıla rağmen henüz tamamlanamadı. Tarihi yapının dışına kurulan iskele, çalışmalar tamamlanamadığı için yıllardır sökülemiyor.Bekleme salonunda bulunan vitray camlar, duvar kaplamalar, kalem işlemeler el emeği ile eski hale getirilse de dış cephe çalışmaları tamamlanamayan garın yeniden hizmete sunulacağı gün ise bilinmiyor.
https://sputniknews.com.tr/20220530/istanbulun-tarihi-yeniden-yaziliyor-haydarpasa-gari-kazilarinda-mezar-aniti-bulundu-1056806852.html
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haydarpaşa garı, restorasyon, fotoğraf, açılış, yangın, görüntü, kazı, arkeolojik kazı
haydarpaşa garı, restorasyon, fotoğraf, açılış, yangın, görüntü, kazı, arkeolojik kazı

Restorasyonu 12 yıldır devam eden Haydarpaşa Garı havadan görüntülendi

04:00 03.10.2022
© İHAYangında büyük zarar gören Haydarpaşa Garı’nın restorasyonu, aradan geçen 12 yıla rağmen hâlâ tamamlamadı. Çalışmaların devam ettiği tarihi gar, havadan görüntülendi.
Yangında büyük zarar gören Haydarpaşa Garı’nın restorasyonu, aradan geçen 12 yıla rağmen hâlâ tamamlamadı. Çalışmaların devam ettiği tarihi gar, havadan görüntülendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2022
© İHA
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Yangında büyük zarar gören Haydarpaşa Garı’nın restorasyonu, aradan geçen 12 yıla rağmen hâlâ tamamlamadı. Çalışmaların devam ettiği tarihi gar, havadan görüntülendi.
1908 yılında hizmete giren ve İstanbul’un simgelerinden biri haline gelen Haydarpaşa Garı’nda 2010 yılında yangın çıkmış ve tarihi gar büyük oranda zarar görmüştü.
Yangın sonrası başlatılan restorasyon çalışmaları aradan geçen 12 yıla rağmen henüz tamamlanamadı.
Tarihi yapının dışına kurulan iskele, çalışmalar tamamlanamadığı için yıllardır sökülemiyor.
Bekleme salonunda bulunan vitray camlar, duvar kaplamalar, kalem işlemeler el emeği ile eski hale getirilse de dış cephe çalışmaları tamamlanamayan garın yeniden hizmete sunulacağı gün ise bilinmiyor.
'İstanbul'un tarihi yeniden yazılıyor': Haydarpaşa Garı kazılarında mezar anıtı bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2022
MULTİMEDYA
'İstanbul'un tarihi yeniden yazılıyor': Haydarpaşa Garı kazılarında mezar anıtı bulundu
30 Mayıs, 12:51
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