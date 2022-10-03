https://sputniknews.com.tr/20221003/prof-dr-aslanoglu-para-politikasini-kullanmadigimiz-icin-enflasyonla-mucadeleyi-birakmis-gibiyiz-1061898625.html
Prof. Dr. Aslanoğlu: Para politikasını kullanmadığımız için enflasyonla mücadeleyi bırakmış gibiyiz
Prof. Dr. Aslanoğlu: Para politikasını kullanmadığımız için enflasyonla mücadeleyi bırakmış gibiyiz
Ekonomist Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, enflasyon ile mücadele konusunda “Tamamlayıcı dediğimiz politikaların bir kısmı amaca hizmet edebilir ama bunlar ikame... 03.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-03T14:19+0300
2022-10-03T14:19+0300
2022-10-03T14:19+0300
seyir hali
radyo
enflasyon
tbmm kamu iktisadi teşebbüsleri (kit)
merkez bankası
para politikası kurulu
türkiye istatistik kurumu (tüik)
cari açık
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Prof. Dr. Aslanoğlu: Para politikasını kullanmadığımız için enflasyonla mücadeleyi bırakmış gibiyiz
03.10.2022 SEYİR HALİ
Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, TÜİK’in Eylül ayında yıllık 83.45 açıkladığı enflasyonun yıl sonuna kadar seyrini, yeni yılda karşılaşılabilecek riskleri ve enflasyonla mücadeleyi Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında yorumladı.Prof. Dr. Aslanoğlu, enflasyonun yıl sonuna doğru seyrini “Bu artış çok muhtemelen Kasım dahil devam edecek ama Aralık ayında bir iniş bizi bekliyor gibi gözüküyor. Geçen sene 13 gibi çok yüksek bir rakam vardı. Orada bir düşüş olacak, 2-3 puan gibi bir rakam gelirse 10 puan bir düşüş olabilir. Yıl sonunda TÜİK hesaplamalarıyla (aylık) 3.75 gibi bir rakamla tamamlayacağımızı düşünüyorum” diye öngördü.‘Bir miktar düşüş devam edecek ama bunu sınırlayacak birkaç faktör var’Enflasyonun yıl sonu düşüş gösterebileceğini söyleyen Prof. Dr. Aslanoğlu, devamındaki aylarda enflasyonda baskıya sebep olabilecek faktörleri “Sonraki aylar için kaygılarım var. Bir miktar düşüş devam edecek ama bunu sınırlayacak birkaç faktör var. Bir tanesi yeniden değerleme oranı ve zamlar, ikincisi ücret artışlarından gelen spiral etkisinin getireceği baskı, üçüncüsü Merkez Bankası’nın faiz indiriminin kredileri çok büyütemediğini gördük ama bence gelmekte olan kredi garanti fonu paketleri bunu arttıracak. Son olarak bütçede orta vadeli programda 460 milyarlık bir bütçe açığı hatta KİT’lerin (Kamu İktisadi Teşebbüsü) 430 milyarlık açığını da dikkate alınca 860 milyar bir kamu açığı bekleniyor. Bu çok ciddi bir harcama ve talep baskısı anlamına geliyor” diye saydı.‘Tamamlayıcı dediğimiz politikaların bir kısmı amaca hizmet edebilir ama bunlar ikame görevinde değil’Prof. Dr. Aslanoğlu, enflasyon ile olası mücadele yöntemlerini “Bir iktisatçı olarak enflasyonla mücadelede bizim görmemiz gereken para politikasının çok sıkı ve güçlü bir şekilde kullanılmasıdır. Tamamlayıcı olan makro ihtiyati politikalar devreye girebilir. Birçok araç burada devreye girebilir. Tamamlayıcı dediğimiz politikaların bir kısmı amaca hizmet edebilir ama bunlar tamamlayıcı görevinde ikame görevinde değil. Ana politika olmayınca ikame politikalar da beklenen sonucu vermiyor. Merkez Bankası faiz indirimi olmasına rağmen kredilerde düşüş gördük. Şu anda para politikasını kullanmadığımız için enflasyonla mücadeleyi bırakmış gibiyiz” diye yorumladı.
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Ali Çağatay
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Ali Çağatay
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
radyo, enflasyon, tbmm kamu iktisadi teşebbüsleri (kit) , merkez bankası, para politikası kurulu, türkiye istatistik kurumu (tüik), cari açık, аудио
radyo, enflasyon, tbmm kamu iktisadi teşebbüsleri (kit) , merkez bankası, para politikası kurulu, türkiye istatistik kurumu (tüik), cari açık, аудио
Prof. Dr. Aslanoğlu: Para politikasını kullanmadığımız için enflasyonla mücadeleyi bırakmış gibiyiz
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Ekonomist Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, enflasyon ile mücadele konusunda “Tamamlayıcı dediğimiz politikaların bir kısmı amaca hizmet edebilir ama bunlar ikame görevinde değil. Merkez Bankası faiz indirimi olmasına rağmen kredilerde düşüş gördük. Şu anda para politikasını kullanmadığımız için enflasyonla mücadeleyi bırakmış gibiyiz” diye konuştu.
Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, TÜİK’in Eylül ayında yıllık 83.45 açıkladığı enflasyonun yıl sonuna kadar seyrini, yeni yılda karşılaşılabilecek riskleri ve enflasyonla mücadeleyi Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında yorumladı.
Prof. Dr. Aslanoğlu, enflasyonun yıl sonuna doğru seyrini “Bu artış çok muhtemelen Kasım dahil devam edecek ama Aralık ayında bir iniş bizi bekliyor gibi gözüküyor. Geçen sene 13 gibi çok yüksek bir rakam vardı. Orada bir düşüş olacak, 2-3 puan gibi bir rakam gelirse 10 puan bir düşüş olabilir. Yıl sonunda TÜİK hesaplamalarıyla (aylık) 3.75 gibi bir rakamla tamamlayacağımızı düşünüyorum” diye öngördü.
‘Bir miktar düşüş devam edecek ama bunu sınırlayacak birkaç faktör var’
Enflasyonun yıl sonu düşüş gösterebileceğini söyleyen Prof. Dr. Aslanoğlu, devamındaki aylarda enflasyonda baskıya sebep olabilecek faktörleri “Sonraki aylar için kaygılarım var. Bir miktar düşüş devam edecek ama bunu sınırlayacak birkaç faktör var. Bir tanesi yeniden değerleme oranı ve zamlar, ikincisi ücret artışlarından gelen spiral etkisinin getireceği baskı, üçüncüsü Merkez Bankası’nın faiz indiriminin kredileri çok büyütemediğini gördük ama bence gelmekte olan kredi garanti fonu paketleri bunu arttıracak. Son olarak bütçede orta vadeli programda 460 milyarlık bir bütçe açığı hatta KİT’lerin (Kamu İktisadi Teşebbüsü) 430 milyarlık açığını da dikkate alınca 860 milyar bir kamu açığı bekleniyor. Bu çok ciddi bir harcama ve talep baskısı anlamına geliyor” diye saydı.
‘Tamamlayıcı dediğimiz politikaların bir kısmı amaca hizmet edebilir ama bunlar ikame görevinde değil’
Prof. Dr. Aslanoğlu, enflasyon ile olası mücadele yöntemlerini “Bir iktisatçı olarak enflasyonla mücadelede bizim görmemiz gereken para politikasının çok sıkı ve güçlü bir şekilde kullanılmasıdır. Tamamlayıcı olan makro ihtiyati politikalar devreye girebilir. Birçok araç burada devreye girebilir. Tamamlayıcı dediğimiz politikaların bir kısmı amaca hizmet edebilir ama bunlar tamamlayıcı görevinde ikame görevinde değil. Ana politika olmayınca ikame politikalar da beklenen sonucu vermiyor. Merkez Bankası faiz indirimi olmasına rağmen kredilerde düşüş gördük. Şu anda para politikasını kullanmadığımız için enflasyonla mücadeleyi bırakmış gibiyiz” diye yorumladı.