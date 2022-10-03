https://sputniknews.com.tr/20221003/polonya-2-dunya-savasi-icin-almanyadan-13-trilyon-euroluk-resmi-tazminat-talebi-yayimladi-1061905140.html

Polonya, 2. Dünya Savaşı için Almanya'dan 1.3 trilyon euroluk tazminat talebini resmiyete döktü

Polonya, 2. Dünya Savaşı için Almanya'dan 1.3 trilyon euroluk tazminat talebini resmiyete döktü

Avrupa Birliği (AB) içinde Polonya ile Almanya'nın sürekli ters düşmesi meselesine ilkinin ikincisinden 2. Dünya Savaşı için 1.3 trilyon euroluk resmi tazminat... 03.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-03T17:04+0300

2022-10-03T17:04+0300

2022-10-03T17:11+0300

dünya

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zbigniew rau

annalena baerbock

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ikinci dünya savaşı

bildirim

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Rus gazını Baltık Denizi'nin altından Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım boru hatlarına sabotajın gerisinde Polonya'nın rolünün tartışıldığı dönemde, Polonya, Almanya'dan tazminat taleplerine resmi bir şekil verdi. Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Alman mevkidaşı Annalena Baerbock'a hitaben bir diplomatik nota imzaladı.Baerbock'u Varşova'da ağırlamaya hazırlanan Rau, Alman hükümetine teslim edilmek üzere tazminat istenen diplomatik bildirim yayımladıklarını açıkladı. Rau, Baerbock'a elden vereceği bildirimle ilgili "Polonya Dışişleri Bakanı'nın, Alman saldırganlığının ve 1939-1945 işgalinin sonuçlarına ilişkin kalıcı, kapsamlı ve nihai bir yasal ve maddi çözüme yönelik olarak tarafların acil adımlar atması gerektiğine olan inancını ifade ediyor" dedi. Bunun 'Almanya'nın tazminatlarının yanısıra yağmalanan sanat eserleri, arşivler ve banka mevduatları sorununu çözmeyi de içereceğini' söyleyen Rau, Berlin'in Alman toplumunu 'savaşın gerçek resmi ve Polonya üzerindeki yıkıcı etkileri' hakkında bilgilendirmek için çaba göstermesi gerektiğini dile getirdi. Resmi bildirim, tazminat kararının resmiyete dökülmesini anlamına geliyor.Eylül başında Polonya parlamentosunun bir komisyonu, 2. Dünya Savaşı'nda Almanya'nın işgalinin Polonya'da yol açtığı zararın 1.3 trilyon eurodan fazla olduğunu hesap eden bir rapor yayımlamıştı.İktidardaki aşırı muhafazakar Hukuk ve Adalet partisinin (PiS) lideri Jaroslaw Kaczynski, 2. Dünya Savaşı tazminatları konusunun Berlin'le gündeme getirilmesine karar verdiklerini söylemişti.Kaczynski, "Bu, Alman devletinin, 1939-1945 döneminde Polonya'ya yaptığı her şey için belki de uzun ve zorlu bir süreçle tazminat ödemesini sağlamakla ilgili" demişti.Berlin'in resmi tutumu ise Polonya'ya tazminat ödenmesi meselesinin yıllar önce kapandığı yönünde. Almanya Dışişleri Bakanlığı, Polonya'nın bildirimi hakkında şimdilik yorum yapmak istemediğini söyledi.

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polonya, almanya, zbigniew rau, annalena baerbock, tazminat, ikinci dünya savaşı, bildirim, nota, imza