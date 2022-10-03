https://sputniknews.com.tr/20221003/okulu-birakanlar-ve-mezun-issizlerin-sayisi-cogaldi-ingilterede-universitelere-ceza-tehdidi-1061896640.html

Okulu bırakanlar ve mezun işsizlerin sayısı çoğaldı: İngiltere'de üniversitelere ceza tehdidi

Okulu bırakanlar ve mezun işsizlerin sayısı çoğaldı: İngiltere'de üniversitelere ceza tehdidi

İngiltere'nin yüksek öğrenim kurumu, öğrencilerinin mezuniyeti sonrası 15 ay içerisinde iş bulamaması durumunda üniversiteleri cezai yaptırımlarla karşı... 03.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-03T13:51+0300

2022-10-03T13:51+0300

2022-10-03T13:51+0300

yaşam

ingiltere

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mezun

öğrenci

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İngiltere'de okulu bırakan ve mezun olduktan sonra iş bulamayan öğrencilerin sayısında yaşanan artış nedeniyle bir dizi tedbir geliştirilmeye başladı.İngiltere Öğrenci Ofisi'nden yapılan açıklamada, öğrencilerine iş vermeyen, yüzde 60 barajını karşılamayan 62 üniversite ve yüksekokulda 11 binden fazla öğrencinin kayıtlı olduğu belirtildi.Açıklamada, öğrencilerin okulu bırakma oranının yüksek olduğu enstitülerin de tespit edildiğine işaret edildi.Guardian gazetesine konuşan Öğrenci Ofisi yetkilisi Susan Lapwroth, "Öğrenciler açısından sonuçların zayıf olduğu ve eğitim kurumlarının bunu makul bir şekilde açıklayamadığı durumlarda müdahale edebiliriz" ifadelerini kullandı.Lapworth, "Öğrencilerin çeşitli gerekçelerle yüksek öğrenimi seçtiklerinin farkındayız. Birçoğu kariyer beklentilerini geliştirmeye odaklanıyor ve az sayıda öğrencinin profesyonel çalışmaya başladığı bölümlerle ilgilenmeye hazır olduğumuz doğru" dedi.Öte yandan Öğrenci Ofisi, iş bulabilen mezun oranının yüzde 60'ın altında kalması durumda üniversitelerin para cezasına çarptırılabileceğini duyurdu. Kurum, para cezalarının 500 bin pound'a ulaşabileceği uyarısını yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20220123/ingiliz-universitesinden-ogrencilere-1984-uyarisi-rahatsiz-edip-olumsuz-deneyim-tetikleyebilir-1053045130.html

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