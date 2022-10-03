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https://sputniknews.com.tr/20221003/nijeryada-maymun-cicegi-vakalarinin-sayisi-318e-cikti-1061881763.html
Nijerya'da maymun çiçeği vakalarının sayısı 318'e çıktı
Nijerya'da maymun çiçeği vakalarının sayısı 318'e çıktı
Nijerya'da maymun çiçeği virüsü vaka sayısının 318'e yükseldiği bildirildi. 03.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-03T03:15+0300
2022-10-03T03:15+0300
dünya
nijerya
maymun çiçeği virüsü
vaka
vaka sayısı
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Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi'nden (NCDC) yapılan açıklamada, ülkede virüsün son bir haftada 41 kişide görüldüğü belirtildi.Ülkede maymun çiçeği vaka sayısının 318'e çıktığı ifade edilen açıklamada, virüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a ulaştığı kaydedildi.Açıklamada, salgının, başkent Abuja'nın yanı sıra 32 eyalette yayılmaya devam ettiği aktarıldı.Maymun çiçeği virüsüEndemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20220929/avrupada-maymun-cicegi-vakalarinin-sayisi-24-bini-gecti-1061777852.html
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nijerya, maymun çiçeği virüsü, vaka, vaka sayısı
nijerya, maymun çiçeği virüsü, vaka, vaka sayısı

Nijerya'da maymun çiçeği vakalarının sayısı 318'e çıktı

03:15 03.10.2022
© DHAMaymun Çiçeği Virüsü
Maymun Çiçeği Virüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2022
© DHA
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Nijerya'da maymun çiçeği virüsü vaka sayısının 318'e yükseldiği bildirildi.
Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi'nden (NCDC) yapılan açıklamada, ülkede virüsün son bir haftada 41 kişide görüldüğü belirtildi.
Ülkede maymun çiçeği vaka sayısının 318'e çıktığı ifade edilen açıklamada, virüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a ulaştığı kaydedildi.
Açıklamada, salgının, başkent Abuja'nın yanı sıra 32 eyalette yayılmaya devam ettiği aktarıldı.

Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.
Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.
ABD'nin New York kentinde maymun çiçeği aşısı randevuları için oluşturulan internet sitesi yoğunluk nedeniyle çöktü. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2022
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29 Eylül, 22:05
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