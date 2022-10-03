https://sputniknews.com.tr/20221003/nijeryada-maymun-cicegi-vakalarinin-sayisi-318e-cikti-1061881763.html

Nijerya'da maymun çiçeği vakalarının sayısı 318'e çıktı

Nijerya'da maymun çiçeği vakalarının sayısı 318'e çıktı

Nijerya'da maymun çiçeği virüsü vaka sayısının 318'e yükseldiği bildirildi. 03.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-03T03:15+0300

2022-10-03T03:15+0300

2022-10-03T03:15+0300

dünya

nijerya

maymun çiçeği virüsü

vaka

vaka sayısı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/10/1061295115_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_144821b140ec7d89af1f6cae2f869b01.jpg

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi'nden (NCDC) yapılan açıklamada, ülkede virüsün son bir haftada 41 kişide görüldüğü belirtildi.Ülkede maymun çiçeği vaka sayısının 318'e çıktığı ifade edilen açıklamada, virüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a ulaştığı kaydedildi.Açıklamada, salgının, başkent Abuja'nın yanı sıra 32 eyalette yayılmaya devam ettiği aktarıldı.Maymun çiçeği virüsüEndemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

https://sputniknews.com.tr/20220929/avrupada-maymun-cicegi-vakalarinin-sayisi-24-bini-gecti-1061777852.html

nijerya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nijerya, maymun çiçeği virüsü, vaka, vaka sayısı