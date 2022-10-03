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SON DAKİKA | Müzisyen Onur Şener'in ölümüne neden olduğu iddiasıyla 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı
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https://sputniknews.com.tr/20221003/muzisyen-onur-senerin-olumune-neden-oldugu-iddiasiyla-5-supheliden-3u-tutuklandi-1061899961.html
Müzisyen Onur Şener'in ölümüne neden olduğu iddiasıyla 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Müzisyen Onur Şener'in ölümüne neden olduğu iddiasıyla 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Ankara'da eğlence mekanında çıkan tartışmada müzisyen Onur Şener'in ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 03.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-03T15:08+0300
2022-10-03T15:10+0300
yaşam
ankara
onur şener
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Oolay dün gece Çankaya ilçesine bağlı Çayyolu semtindeki bir eğlence yerine meydana geldi. Eğlenmeye gelen bir grup, müzisyen Onur Şener'den şarkı istedi. Şener ise şarkıyı bilmediğini belirtti. Bunun üzerine gruptan üç kişi müzisyenle tartışmaya başladı, tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.Onur Şener, eğlence yerinin çıkışında 3 zanlının saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırdı. Boğazından cam parçalarıyla ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen Şener, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Onur Şener'in ise ikindi namazına müteakip Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.Emniyet güçleri cinayet sonrası soruşturma başlattı. İlker K., Ali G., Semih S. ile birlikte eğlendikleri J.E. ve G.G. isimli iki kadın gözaltına alındı. Zanlılar emniyetteki ifadelerinin ardından savcılığa sevk edildi. İki kadın savcılık ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Diğer 3 zanlı ise tutuklandı. Ali G. ve Semih S., ilk ifadelerinde, Onur Şener'i İlker K.'nin öldürdüğünü, kendilerinin ise ayırmaya çalıştığını ileri sürdü. İlker K. ise Şener'i kendisinin öldürmediğini ve kimin yaptığını bilmediğini iddia etti.İlker K. ile Ali G'nin kamuda müfettiş Semih S'nin ise Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nde mühendis olduğu öğrenildi.
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ankara, onur şener
ankara, onur şener

Müzisyen Onur Şener'in ölümüne neden olduğu iddiasıyla 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

15:08 03.10.2022 (güncellendi: 15:10 03.10.2022)
© İHAAnkara'da "istek şarkı" cinayeti
Ankara'da istek şarkı cinayeti - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2022
© İHA
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Ankara'da eğlence mekanında çıkan tartışmada müzisyen Onur Şener'in ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Oolay dün gece Çankaya ilçesine bağlı Çayyolu semtindeki bir eğlence yerine meydana geldi. Eğlenmeye gelen bir grup, müzisyen Onur Şener'den şarkı istedi. Şener ise şarkıyı bilmediğini belirtti. Bunun üzerine gruptan üç kişi müzisyenle tartışmaya başladı, tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.
Onur Şener, eğlence yerinin çıkışında 3 zanlının saldırısına uğradı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırdı. Boğazından cam parçalarıyla ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen Şener, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Onur Şener'in ise ikindi namazına müteakip Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.
Emniyet güçleri cinayet sonrası soruşturma başlattı.
İlker K., Ali G., Semih S. ile birlikte eğlendikleri J.E. ve G.G. isimli iki kadın gözaltına alındı. Zanlılar emniyetteki ifadelerinin ardından savcılığa sevk edildi.
İki kadın savcılık ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer 3 zanlı ise tutuklandı. Ali G. ve Semih S., ilk ifadelerinde, Onur Şener'i İlker K.'nin öldürdüğünü, kendilerinin ise ayırmaya çalıştığını ileri sürdü. İlker K. ise Şener'i kendisinin öldürmediğini ve kimin yaptığını bilmediğini iddia etti.
İlker K. ile Ali G'nin kamuda müfettiş Semih S'nin ise Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nde mühendis olduğu öğrenildi.
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