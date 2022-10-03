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YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever, kendine has üslubuyla hafta içi her akşam mikrofon başına geçiyor. Memleket mizahı, aykırı sohbetler, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://sputniknews.com.tr/20221003/muzisyen-onur-senerin-olumu-bircok-tartismayi-da-beraberinde-getirdi-1062080447.html
‘Müzisyen Onur Şener’in ölümü birçok tartışmayı da beraberinde getirdi’
‘Müzisyen Onur Şener’in ölümü birçok tartışmayı da beraberinde getirdi’
Pusu kültürü,çürüme ve daha fazlası…Enver Aysever, dinleyicilerle birlikte çıktığı ilk akşam yolculuğunda, müzisyen Onur Şener cinayetini yorumladı. 03.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-03T20:30+0300
2022-10-07T18:49+0300
yolcu yolunda gerek
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YOLCU YOLUNDA GEREK - 03.10.2022
YOLCU YOLUNDA GEREK monday 03.10.2022
Birçok şey söylendi, yazıldı, konuşuldu. Üç kamu görevlisinin planlayarak işlediği cinayet yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Zanlılar tutuklandı. İkisi bakanlık müfettişi, biri de mühendis olan şahısların, üçünün de, farklı suçlardan sabıka kayıtlarının olduğu ortaya çıktı.Liyakat, torpil, tarikat bağlantıları ve cinayetin perde arkasındaki ayrıntılar , Aysever’in yorumuyla ‘Yolcu Yolunda Gerek’te.
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Enver Aysever
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Sputnik Türkiye
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onur şener, kamu görevlisi, аудио
onur şener, kamu görevlisi, аудио

‘Müzisyen Onur Şener’in ölümü birçok tartışmayı da beraberinde getirdi’

20:30 03.10.2022 (güncellendi: 18:49 07.10.2022)
YOLCU YOLUNDA GEREK
YOLCU YOLUNDA GEREK - 03.10.2022
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Türk tiyatrocu, gazeteci, televizyon program yapımcısı Enver Aysever. - Sputnik Türkiye
Enver Aysever
Tüm yazılar
Pusu kültürü,çürüme ve daha fazlası…Enver Aysever, dinleyicilerle birlikte çıktığı ilk akşam yolculuğunda, müzisyen Onur Şener cinayetini yorumladı.
Birçok şey söylendi, yazıldı, konuşuldu. Üç kamu görevlisinin planlayarak işlediği cinayet yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Zanlılar tutuklandı. İkisi bakanlık müfettişi, biri de mühendis olan şahısların, üçünün de, farklı suçlardan sabıka kayıtlarının olduğu ortaya çıktı.
Liyakat, torpil, tarikat bağlantıları ve cinayetin perde arkasındaki ayrıntılar , Aysever’in yorumuyla ‘Yolcu Yolunda Gerek’te.
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