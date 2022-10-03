https://sputniknews.com.tr/20221003/muzisyen-onur-senerin-olumu-bircok-tartismayi-da-beraberinde-getirdi-1062080447.html
‘Müzisyen Onur Şener’in ölümü birçok tartışmayı da beraberinde getirdi’
‘Müzisyen Onur Şener’in ölümü birçok tartışmayı da beraberinde getirdi’
Pusu kültürü,çürüme ve daha fazlası…Enver Aysever, dinleyicilerle birlikte çıktığı ilk akşam yolculuğunda, müzisyen Onur Şener cinayetini yorumladı. 03.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-03T20:30+0300
2022-10-03T20:30+0300
2022-10-07T18:49+0300
yolcu yolunda gerek
onur şener
kamu görevlisi
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YOLCU YOLUNDA GEREK - 03.10.2022
YOLCU YOLUNDA GEREK monday 03.10.2022
Birçok şey söylendi, yazıldı, konuşuldu. Üç kamu görevlisinin planlayarak işlediği cinayet yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Zanlılar tutuklandı. İkisi bakanlık müfettişi, biri de mühendis olan şahısların, üçünün de, farklı suçlardan sabıka kayıtlarının olduğu ortaya çıktı.Liyakat, torpil, tarikat bağlantıları ve cinayetin perde arkasındaki ayrıntılar , Aysever’in yorumuyla ‘Yolcu Yolunda Gerek’te.
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MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Enver Aysever
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Enver Aysever
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Enver Aysever
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
onur şener, kamu görevlisi, аудио
onur şener, kamu görevlisi, аудио
‘Müzisyen Onur Şener’in ölümü birçok tartışmayı da beraberinde getirdi’
20:30 03.10.2022 (güncellendi: 18:49 07.10.2022) Abone ol
Pusu kültürü,çürüme ve daha fazlası…Enver Aysever, dinleyicilerle birlikte çıktığı ilk akşam yolculuğunda, müzisyen Onur Şener cinayetini yorumladı.
Birçok şey söylendi, yazıldı, konuşuldu. Üç kamu görevlisinin planlayarak işlediği cinayet yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Zanlılar tutuklandı. İkisi bakanlık müfettişi, biri de mühendis olan şahısların, üçünün de, farklı suçlardan sabıka kayıtlarının olduğu ortaya çıktı.
Liyakat, torpil, tarikat bağlantıları ve cinayetin perde arkasındaki ayrıntılar , Aysever’in yorumuyla ‘Yolcu Yolunda Gerek’te.