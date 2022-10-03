https://sputniknews.com.tr/20221003/muzisyen-onur-senerin-olumu-bircok-tartismayi-da-beraberinde-getirdi-1062080447.html

‘Müzisyen Onur Şener’in ölümü birçok tartışmayı da beraberinde getirdi’

‘Müzisyen Onur Şener’in ölümü birçok tartışmayı da beraberinde getirdi’

Pusu kültürü,çürüme ve daha fazlası…Enver Aysever, dinleyicilerle birlikte çıktığı ilk akşam yolculuğunda, müzisyen Onur Şener cinayetini yorumladı. 03.10.2022, Sputnik Türkiye

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2022-10-03T20:30+0300

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yolcu yolunda gerek

onur şener

kamu görevlisi

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YOLCU YOLUNDA GEREK - 03.10.2022 YOLCU YOLUNDA GEREK monday 03.10.2022

Birçok şey söylendi, yazıldı, konuşuldu. Üç kamu görevlisinin planlayarak işlediği cinayet yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Zanlılar tutuklandı. İkisi bakanlık müfettişi, biri de mühendis olan şahısların, üçünün de, farklı suçlardan sabıka kayıtlarının olduğu ortaya çıktı.Liyakat, torpil, tarikat bağlantıları ve cinayetin perde arkasındaki ayrıntılar , Aysever’in yorumuyla ‘Yolcu Yolunda Gerek’te.

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2022

Enver Aysever https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

Enver Aysever https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

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onur şener, kamu görevlisi, аудио