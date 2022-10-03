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https://sputniknews.com.tr/20221003/muzisyen-onur-senerin-katil-zanlilari-adliyeye-sevk-edildi-1061894024.html
Müzisyen Onur Şener'in katil zanlıları adliyeye sevk edildi
Müzisyen Onur Şener'in katil zanlıları adliyeye sevk edildi
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında istekte bulundukları şarkıyı bilmediği gerekçesiyle tartıştıkları müzisyen Onur Şener'in ölümüyle bağlantılı... 03.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-03T12:59+0300
2022-10-03T13:11+0300
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müzisyen
cinayet
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Başkentte bir mekanda müzisyenden istekte bulunan ve şarkıyı bilmediğini söyleyen müzisyen Onur Şener'i öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alınan 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, A.G, S.S, İ.K, J.E ve G.G, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verecek.Ne olmuştu?Polis tutanağına yansıyan ifadelere göre, 2 Ekim'de Çayyolu semti Mutlukent Mahallesi'ndeki eğlence mekanına gelen grup, o sırada sahnede olan müzisyen Onur Şener'den şarkı istedi. Şener'in grubun isteğini reddetmesi üzerine gruptan 3 kişi müzisyenle tartışmaya başladı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine boğazından cam parçalarıyla ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen Şener, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.
https://sputniknews.com.tr/20221002/ankarada-3-kisi-istekte-bulunduklari-sarkiyi-bilmedigi-gerekcesiyle-muzisyeni-oldurdu--1061875476.html
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ankara, müzisyen, cinayet
ankara, müzisyen, cinayet

Müzisyen Onur Şener'in katil zanlıları adliyeye sevk edildi

12:59 03.10.2022 (güncellendi: 13:11 03.10.2022)
© AAMüzisyen Onur Şener'in katil zanlıları
Müzisyen Onur Şener'in katil zanlıları - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2022
© AA
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında istekte bulundukları şarkıyı bilmediği gerekçesiyle tartıştıkları müzisyen Onur Şener'in ölümüyle bağlantılı olduğu iddia edilen 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Başkentte bir mekanda müzisyenden istekte bulunan ve şarkıyı bilmediğini söyleyen müzisyen Onur Şener'i öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alınan 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.
Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, A.G, S.S, İ.K, J.E ve G.G, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verecek.

Ne olmuştu?

Polis tutanağına yansıyan ifadelere göre, 2 Ekim'de Çayyolu semti Mutlukent Mahallesi'ndeki eğlence mekanına gelen grup, o sırada sahnede olan müzisyen Onur Şener'den şarkı istedi. Şener'in grubun isteğini reddetmesi üzerine gruptan 3 kişi müzisyenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine boğazından cam parçalarıyla ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen Şener, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.
Ankara'da istek şarkı cinayeti - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2022
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Ankara'da 'istek şarkı' cinayeti: 3 kişi, şarkıyı bilmeyen müzisyeni öldürdü
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