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https://sputniknews.com.tr/20221003/misirda-cumhurbaskanligi-affiyla-50-tutuklu-daha-serbest-birakildi-1061880385.html
Mısır'da Cumhurbaşkanlığı affıyla 50 tutuklu daha serbest bırakıldı
Mısır'da Cumhurbaşkanlığı affıyla 50 tutuklu daha serbest bırakıldı
Mısır Cumhurbaşkanlığı Af Komisyonu, 50 ihtiyati tutuklu hakkında daha tahliye kararı çıkarıldığını duyurdu. 03.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-03T00:42+0300
2022-10-03T00:42+0300
dünya
mısır
tutuklu
cumhurbaşkanlığı
af
siyasi
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Cumhurbaşkanlığı Af Komisyonu üyesi Tarık el-Avadi, sosyal medya hesabından 50 tutuklunun daha tahliye edilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.Nisan ayında Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden etkinleştirilen Af Komisyonunun ilgili birimlerle koordineli şekilde gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında bugün ve yarın ihtiyati tutuklulardan yeni bir grubun tahliye edileceğini kaydeden Avadi, dosyaların çoğunun düşünce suçlusu olduğunu belirtti.Avadi, bugün 50 ihtiyati tutuklu hakkında tahliye kararı çıktığını ifade ederek, bu tutukluların listesini paylaştı.Pazartesi günü de bir grup tutuklunun daha serbest bırakılacağını kaydeden Avadi, serbest bırakılacaklara ilişkin detaylı bilgi vermedi.Avadi, söz konusu kararın, şiddet suçlarına karışmayan ve terör örgütü mensubu olmayan yeni ihtiyati tutukluların serbest bırakılmasını hedeflediğini ifade etti.Komisyon üyesi, önümüzdeki dönemlerde daha fazla tahliye kararı çıkmasını umduklarını vurguladı.Dördüncü tahliye kararıMısır'da son grupla birlikte son 17 gün içerisinde ihtiyati tutuklular hakkında dördüncü tahliye kararı açıklanmış oldu.Mısır yasalarına göre cumhuriyet savcısı, tutukluları serbest bırakma yetkisine sahip. Cumhurbaşkanı ise kesin hüküm giymiş mahkumların cezalarının tamamını veya bir kısmını affedebiliyor.Cumhurbaşkanlığı Af Komisyonu, 25 Eylül'de de 39 ihtiyati tutuklu hakkında tahliye kararı çıktığını duyurmuştu.Böylece Cumhurbaşkanı Abdulfettaf es-Sisi'nin nisan ayında ülkede siyasi diyalog başlatma niyetinde olduğunu duyurmasından bu yana Mısır'da tahliye edilen tutuklu sayısı 360'a ulaşmış oldu.Sisi'nin ilan ettiği ve Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) dışındaki tüm kesimleri kapsayan ulusal diyalog sürecinin ilk toplantısı 5 Temmuz'da, ikincisi 19 Temmuz'da Kahire'de yapılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220729/misirda-mahkemeden-kadin-katilinin-idami-televizyonda-canli-yayinlansin-talebi-1059273309.html
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mısır, tutuklu, cumhurbaşkanlığı, af, siyasi, sisi, abdülffetah sisi
mısır, tutuklu, cumhurbaşkanlığı, af, siyasi, sisi, abdülffetah sisi

Mısır'da Cumhurbaşkanlığı affıyla 50 tutuklu daha serbest bırakıldı

00:42 03.10.2022
© AP Photo / Costas BaltasMısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2022
© AP Photo / Costas Baltas
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Mısır Cumhurbaşkanlığı Af Komisyonu, 50 ihtiyati tutuklu hakkında daha tahliye kararı çıkarıldığını duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı Af Komisyonu üyesi Tarık el-Avadi, sosyal medya hesabından 50 tutuklunun daha tahliye edilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Nisan ayında Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden etkinleştirilen Af Komisyonunun ilgili birimlerle koordineli şekilde gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında bugün ve yarın ihtiyati tutuklulardan yeni bir grubun tahliye edileceğini kaydeden Avadi, dosyaların çoğunun düşünce suçlusu olduğunu belirtti.
Avadi, bugün 50 ihtiyati tutuklu hakkında tahliye kararı çıktığını ifade ederek, bu tutukluların listesini paylaştı.
Pazartesi günü de bir grup tutuklunun daha serbest bırakılacağını kaydeden Avadi, serbest bırakılacaklara ilişkin detaylı bilgi vermedi.
Avadi, söz konusu kararın, şiddet suçlarına karışmayan ve terör örgütü mensubu olmayan yeni ihtiyati tutukluların serbest bırakılmasını hedeflediğini ifade etti.
Komisyon üyesi, önümüzdeki dönemlerde daha fazla tahliye kararı çıkmasını umduklarını vurguladı.

Dördüncü tahliye kararı

Mısır'da son grupla birlikte son 17 gün içerisinde ihtiyati tutuklular hakkında dördüncü tahliye kararı açıklanmış oldu.
Mısır yasalarına göre cumhuriyet savcısı, tutukluları serbest bırakma yetkisine sahip. Cumhurbaşkanı ise kesin hüküm giymiş mahkumların cezalarının tamamını veya bir kısmını affedebiliyor.
Cumhurbaşkanlığı Af Komisyonu, 25 Eylül'de de 39 ihtiyati tutuklu hakkında tahliye kararı çıktığını duyurmuştu.
Böylece Cumhurbaşkanı Abdulfettaf es-Sisi'nin nisan ayında ülkede siyasi diyalog başlatma niyetinde olduğunu duyurmasından bu yana Mısır'da tahliye edilen tutuklu sayısı 360'a ulaşmış oldu.
Sisi'nin ilan ettiği ve Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) dışındaki tüm kesimleri kapsayan ulusal diyalog sürecinin ilk toplantısı 5 Temmuz'da, ikincisi 19 Temmuz'da Kahire'de yapılmıştı.
Mısır bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2022
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