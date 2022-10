https://sputniknews.com.tr/20221003/mila-kunis--ashton-kutcher-ciftinin-evinden-detaylar-hicbir-kapiyi-kapatmiyorlar-tuvalet-dahil-1061887085.html

Mila Kunis- Ashton Kutcher çiftinin evinden detaylar: Hiçbir kapıyı kapatmıyorlar, tuvalet dahil

03.10.2022

Kendisi gibi oyuncu eşi Ashton Kutcher'dan Wyatt adında 7 yaşında bir kızı ve Dimitri adını verdikleri 5 yaşında bir oğlu olan Mila Kunis, evlerinde kapıların hiç kapalı tutulmadığını, tuvalet kapılarının da buna dahil olduğunu söyledi. E News sitesine verdiği demeçte aile içinde şeffaf bir ilişki yürütmeye çalıştıklarını anlatan Kunis bu yüzden evdeki tüm kapıları her zaman açık tutma kararı aldıklarını belirtti. "Evde kapılar hep açıktır, hiç kapalı kapı yoktur" diyen Kunis, "Tuvalete gittiğimde kapıyı açık bırakabilecek biri olduğumu asla düşünmezdim" itirafı yaptı. Ancak eşi ve oğullarıyla yaşamanın durumu değiştirdiğini söyleyen Kunis çocuklar yüzünden kapıyı kapatsalar da bir şey fark etmediğini, bu yüzden hiç kapatmamaya karar verdiklerini aktardı. Geçen yılki banyo yapma tartışmalarına da değinen Kunis, çocukları yalnızca üzerlerinde kir gördüğünde yıkadığını yineledi: "Pislenmişlerse çocukları yıkayın, öbür türlü bir anlamı yok. Ben çocukken sıcak suyumuz yoktu, o yüzden pek duş almazdım." Ancak vücudunun özel bölgelerini her daim temiz tuttuğunu da söyleyen Kunis, koltukaltı ve kasıklarını her gün yıkadığını, spor yaptıktan sonra da yüzüne su değdirdiğini anlattı.

https://sputniknews.com.tr/20210809/aktor-dwayne-johnson-gunde-uc-kez-yikaniyorum-1045198480.html

