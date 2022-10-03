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https://sputniknews.com.tr/20221003/marlon-brando-adina-oscar-odulunu-reddeden-sacheen-littlefeather-hayatini-kaybetti-1061885910.html
Marlon Brando adına Oscar ödülünü reddeden Sacheen Littlefeather hayatını kaybetti
Marlon Brando adına Oscar ödülünü reddeden Sacheen Littlefeather hayatını kaybetti
Amerikan yerlilerinin hakları için Oscar'ı reddeden Brando yerine sahneye çıkan ve hem törende hem de tören sonrası hayatında her yerden dışlanan oyuncu... 03.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-03T09:09+0300
2022-10-03T09:09+0300
yaşam
sacheen littlefeather
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ABD'de 1973'teki Oscar ödül töreninde Baba (The Godfather) filmiyle En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülen Marlon Brando'nun adına sahneye çıkarak altın heykelciği reddetme konuşması yapan ve bu yüzden sektörden aforoz edilen Sacheen Littlefeather dün hayatını kaybetti. Oscar yetkililerinin açıklamasına göre, Brando adına sahneye çıktığında Oscar töreninde yer alan ilk Amerikan yerlisi olan ve Oscar'ın olaydan yaklaşık 50 yıl sonra kendisinden özür dilediği oyuncu- aktivist Littlefeather meme kanserinden ötürü 75 yaşında öldü. Brando, 1973'te kazandığı Oscar ödülünü Amerikan yerlilerinin haklarına dikkat çekmek için reddetmiş ve bu açıklamayı yapması için kendine adına sahneye Littlefeather'ın çıkmasını istemişti. 26 yaşındaki Littlefeather ise konuşmasının ardından yuhalanmış, hatta ünlü aktörlerden John Wayne'nin üstüne yürüdüğünü söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20220816/sacheen-littlefeather-oscari-reddetme-ani-yuzunden-maruz-kaldiklari-icin-50-yil-sonra-ozur-dilendi-1059983293.html
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sacheen littlefeather , oscar, marlon brando
sacheen littlefeather , oscar, marlon brando

Marlon Brando adına Oscar ödülünü reddeden Sacheen Littlefeather hayatını kaybetti

09:09 03.10.2022
© AP Photo / Chris PizzelloSacheen Littlefeather
Sacheen Littlefeather - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2022
© AP Photo / Chris Pizzello
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Amerikan yerlilerinin hakları için Oscar'ı reddeden Brando yerine sahneye çıkan ve hem törende hem de tören sonrası hayatında her yerden dışlanan oyuncu- aktivist Sacheen Littlefeather'ın öldüğü haberi geldi. Ölüm haberini, Littlefeather'dan yıllar sonra özür dileyen Oscar duyurdu.
ABD'de 1973'teki Oscar ödül töreninde Baba (The Godfather) filmiyle En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülen Marlon Brando'nun adına sahneye çıkarak altın heykelciği reddetme konuşması yapan ve bu yüzden sektörden aforoz edilen Sacheen Littlefeather dün hayatını kaybetti.
Oscar yetkililerinin açıklamasına göre, Brando adına sahneye çıktığında Oscar töreninde yer alan ilk Amerikan yerlisi olan ve Oscar'ın olaydan yaklaşık 50 yıl sonra kendisinden özür dilediği oyuncu- aktivist Littlefeather meme kanserinden ötürü 75 yaşında öldü.
Brando, 1973'te kazandığı Oscar ödülünü Amerikan yerlilerinin haklarına dikkat çekmek için reddetmiş ve bu açıklamayı yapması için kendine adına sahneye Littlefeather'ın çıkmasını istemişti. 26 yaşındaki Littlefeather ise konuşmasının ardından yuhalanmış, hatta ünlü aktörlerden John Wayne'nin üstüne yürüdüğünü söylemişti.
Sacheen Littlefeather (ortada) - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2022
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Sacheen Littlefeather: Oscar'ı reddetme anı yüzünden maruz kaldıkları için 50 yıl sonra özür dilendi
16 Ağustos, 11:56
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