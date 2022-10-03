https://sputniknews.com.tr/20221003/marlon-brando-adina-oscar-odulunu-reddeden-sacheen-littlefeather-hayatini-kaybetti-1061885910.html

Marlon Brando adına Oscar ödülünü reddeden Sacheen Littlefeather hayatını kaybetti

Marlon Brando adına Oscar ödülünü reddeden Sacheen Littlefeather hayatını kaybetti

Amerikan yerlilerinin hakları için Oscar'ı reddeden Brando yerine sahneye çıkan ve hem törende hem de tören sonrası hayatında her yerden dışlanan oyuncu... 03.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-03T09:09+0300

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yaşam

sacheen littlefeather

oscar

marlon brando

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ABD'de 1973'teki Oscar ödül töreninde Baba (The Godfather) filmiyle En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülen Marlon Brando'nun adına sahneye çıkarak altın heykelciği reddetme konuşması yapan ve bu yüzden sektörden aforoz edilen Sacheen Littlefeather dün hayatını kaybetti. Oscar yetkililerinin açıklamasına göre, Brando adına sahneye çıktığında Oscar töreninde yer alan ilk Amerikan yerlisi olan ve Oscar'ın olaydan yaklaşık 50 yıl sonra kendisinden özür dilediği oyuncu- aktivist Littlefeather meme kanserinden ötürü 75 yaşında öldü. Brando, 1973'te kazandığı Oscar ödülünü Amerikan yerlilerinin haklarına dikkat çekmek için reddetmiş ve bu açıklamayı yapması için kendine adına sahneye Littlefeather'ın çıkmasını istemişti. 26 yaşındaki Littlefeather ise konuşmasının ardından yuhalanmış, hatta ünlü aktörlerden John Wayne'nin üstüne yürüdüğünü söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20220816/sacheen-littlefeather-oscari-reddetme-ani-yuzunden-maruz-kaldiklari-icin-50-yil-sonra-ozur-dilendi-1059983293.html

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sacheen littlefeather , oscar, marlon brando