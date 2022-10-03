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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221003/macaristan-gazprom-ile-onumuzdeki-kisa-ait-gaz-odemelerinin-ertelenmesi-konusunda-anlasti-1061911929.html
Macaristan, Gazprom ile önümüzdeki kışa ait gaz ödemelerinin ertelenmesi konusunda anlaştı
Macaristan, Gazprom ile önümüzdeki kışa ait gaz ödemelerinin ertelenmesi konusunda anlaştı
Macar medyasının bildirdiği üzere Macaristan Devlet Enerji Şirketi MVM, Rus enerji devi Gazprom ile önümüzdeki kış mevsimine ait gaz ödemelerinin ertelenmesi... 03.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-03T20:15+0300
2022-10-03T20:15+0300
avrupa'da enerji krizi
macaristan
gazprom
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Haberde MVM şirketinin Rus devlet enerji şirketi Gazprom ile önümüzdeki kış mevsimine ait gaz ödemelerinin ertelenmesi konusunda anlaşmaya vardığı kaydedildi.Bloomberg’in aktardığı üzere söz konusu anlaşma, MVM şirketler grubunun finansal esnekliğinin arttırılmasına katkıda bulunacak.
https://sputniknews.com.tr/20220926/macaristan-basbakani-orban-avrupa-yaptirimlarla-kendi-ayagina-kursun-sikti-1061647274.html
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macaristan, gazprom
macaristan, gazprom

Macaristan, Gazprom ile önümüzdeki kışa ait gaz ödemelerinin ertelenmesi konusunda anlaştı

20:15 03.10.2022
© SputnikGazprom
Gazprom - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2022
© Sputnik
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Macar medyasının bildirdiği üzere Macaristan Devlet Enerji Şirketi MVM, Rus enerji devi Gazprom ile önümüzdeki kış mevsimine ait gaz ödemelerinin ertelenmesi konusunda anlaşmaya vardı.
Haberde MVM şirketinin Rus devlet enerji şirketi Gazprom ile önümüzdeki kış mevsimine ait gaz ödemelerinin ertelenmesi konusunda anlaşmaya vardığı kaydedildi.
Bloomberg’in aktardığı üzere söz konusu anlaşma, MVM şirketler grubunun finansal esnekliğinin arttırılmasına katkıda bulunacak.
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