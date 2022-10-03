https://sputniknews.com.tr/20221003/kralice-elizabethin-olumunun-ardindan-kraliyet-ailesinden-ilk-resmi-fotograf-1061884312.html
Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından İngiltere kraliyet ailesinden ilk resmi fotoğraf
Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından İngiltere kraliyet ailesinden ilk resmi fotoğraf
İngiltere’de kraliyet ailesinden Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünün ardından ilk resmi fotoğraf geldi. Fotoğrafta, Kral 3. Charles, Konsort Kraliçe Camilla... 03.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-03T07:09+0300
2022-10-03T07:09+0300
2022-10-03T07:10+0300
dünya
ingiltere
ingiliz kraliyet ailesi
kral 3. charles
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İngiltere tarihinin 'en uzun süre tahtta kalan monarkı' olan Kraliçe 2. Elizabeth İskoçya’daki Balmoral Kalesi’nde 96 yaşında hayatını kaybetti. Böylece oğul Charles kral olurken eşi de Camilla da kraliçe oldu.Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünün ardından kraliyet ailesinin dört üyesinden ilk portre geldi.Fotoğrafta Kral 3. Charles, Kraliçe Camilla, Galler Prensi William ve Galler Prensesi Kate Middleton yer aldı.Buckingham Sarayı’nın resmi sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafın 18 Eylül’de Buckingham Sarayı’nda çekildiği belirtildi.
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ingiltere, ingiliz kraliyet ailesi, kral 3. charles
ingiltere, ingiliz kraliyet ailesi, kral 3. charles
Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından İngiltere kraliyet ailesinden ilk resmi fotoğraf
07:09 03.10.2022 (güncellendi: 07:10 03.10.2022) Abone ol
İngiltere’de kraliyet ailesinden Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünün ardından ilk resmi fotoğraf geldi. Fotoğrafta, Kral 3. Charles, Konsort Kraliçe Camilla, Prens William ve Kate Middleton yer aldı.
İngiltere tarihinin 'en uzun süre tahtta kalan monarkı' olan Kraliçe 2. Elizabeth İskoçya’daki Balmoral Kalesi’nde 96 yaşında hayatını kaybetti. Böylece oğul Charles kral olurken eşi de Camilla da kraliçe oldu.
Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünün ardından kraliyet ailesinin dört üyesinden ilk portre geldi.
Fotoğrafta Kral 3. Charles, Kraliçe Camilla, Galler Prensi William ve Galler Prensesi Kate Middleton yer aldı.
Buckingham Sarayı’nın resmi sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafın 18 Eylül’de Buckingham Sarayı’nda çekildiği belirtildi.