https://sputniknews.com.tr/20221003/kilicdaroglu-21de-bulusalim-onerecegim-saray-icin-de-chp-icin-de-samimiyet-turnusolu-olacak-1061893721.html

Kılıçdaroğlu: 21'de buluşalım, önereceğim, Saray için de CHP için de samimiyet turnusolu olacak

Kılıçdaroğlu: 21'de buluşalım, önereceğim, Saray için de CHP için de samimiyet turnusolu olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam 21:00'a bir açıklama yapacağını belirterek, "Önereceğim, hepimiz için bir samimiyet turnusolu olacak. Saray için... 03.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-03T12:56+0300

2022-10-03T12:56+0300

2022-10-03T12:56+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

chp

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Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan CHP lideri, "Bu akşam saat 21.00’de burada buluşalım. Önereceğim, hepimiz için bir samimiyet turnusolu olacak. Saray için de CHP için de… CHP bu sınavın üstesinden de hakkıyla gelecektir" ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu, bugün katıldığı Halk TV yayınında, "Bir tweet atacağım, bir açıklama yapacağım o açıklamayı bütün vatandaşlarımın dinlemesini isterim. Şimdi ifade etmeyeyim toplumun barışması için. Bir de ben bazen bu ziyaretleri yaparken bu samimi değil oy için yapıyor diye beni suçluyorlar. Allah da bilir ki ben samimiyiz. Asla ama asla oy için yapmam. Bu akşam televizyonlara ciddi bir açıklama yapacağım" demişti.

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kemal kılıçdaroğlu, chp