https://sputniknews.com.tr/20221003/kendisi-icin-gelen-saglikcilara-kaldirim-tasiyla-saldirdi--1061904847.html
Kendisi için gelen sağlıkçılara kaldırım taşıyla saldırdı
Kendisi için gelen sağlıkçılara kaldırım taşıyla saldırdı
Diyarbakır'da yolda yatan bir yaralı, kendisi için gelen sağlık ekibine ve ambulansa kaldırım taşıyla saldırdı. Saldırıda, sağlık görevlisinin kaburgası ile... 03.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-03T16:41+0300
2022-10-03T16:41+0300
2022-10-03T16:41+0300
yaşam
sağlık çalışanı
diyarbakır
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir sağlık görevlisi, ihbar üzerine yardıma gittiği kişinin saldırısına uğradı.Olay, dün Şeyh Şamil Mahallesi'nde meydana geldi.Yolda yatan S.D'yi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sırasında S.D, bilinmeyen nedenle sağlık ekibine kaldırım taşlarıyla saldırdı.Fırlatılan taşlardan ikisi sağlık görevlisinin göğsüne isabet etti.Ambulansın camları da atılan taşlar nedeniyle kırıldı.Olayın ardından S.D, kaçarken, yaralanan sağlık görevlisi de geldiği ambulansla hastaneye götürüldü.Yapılan kontrolde kaburgasında kırık tespit edilen sağlık görevlisi, darp raporu alarak S.D'den şikayetçi oldu.Öte yandan yakalanması için çalışma başlatılan S.D'nin, bu olaydan 1-2 saat sonra da Sur ilçesi Dağkapı semtinde başka ambulansa saldırdığı ortaya çıktı.
diyarbakır
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sağlık çalışanı, diyarbakır
sağlık çalışanı, diyarbakır
Kendisi için gelen sağlıkçılara kaldırım taşıyla saldırdı
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Diyarbakır'da yolda yatan bir yaralı, kendisi için gelen sağlık ekibine ve ambulansa kaldırım taşıyla saldırdı. Saldırıda, sağlık görevlisinin kaburgası ile ambulansın camları kırıldı. Polisin yakalanması için çalışma başlattığı kişinin, kaçtıktan sonra da Sur ilçesinde de başka ambulansa saldırdığı belirlendi.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir sağlık görevlisi, ihbar üzerine yardıma gittiği kişinin saldırısına uğradı.
Olay, dün Şeyh Şamil Mahallesi'nde meydana geldi.
Yolda yatan S.D'yi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sırasında S.D, bilinmeyen nedenle sağlık ekibine kaldırım taşlarıyla saldırdı.
Fırlatılan taşlardan ikisi sağlık görevlisinin göğsüne isabet etti.
Ambulansın camları da atılan taşlar nedeniyle kırıldı.
Olayın ardından S.D, kaçarken, yaralanan sağlık görevlisi de geldiği ambulansla hastaneye götürüldü.
Yapılan kontrolde kaburgasında kırık tespit edilen sağlık görevlisi, darp raporu alarak S.D'den şikayetçi oldu.
Öte yandan yakalanması için çalışma başlatılan S.D'nin, bu olaydan 1-2 saat sonra da Sur ilçesi Dağkapı semtinde başka ambulansa saldırdığı ortaya çıktı.