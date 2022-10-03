https://sputniknews.com.tr/20221003/kendisi-icin-gelen-saglikcilara-kaldirim-tasiyla-saldirdi--1061904847.html

Kendisi için gelen sağlıkçılara kaldırım taşıyla saldırdı

Kendisi için gelen sağlıkçılara kaldırım taşıyla saldırdı

Diyarbakır'da yolda yatan bir yaralı, kendisi için gelen sağlık ekibine ve ambulansa kaldırım taşıyla saldırdı. Saldırıda, sağlık görevlisinin kaburgası ile... 03.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-03T16:41+0300

2022-10-03T16:41+0300

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yaşam

sağlık çalışanı

diyarbakır

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir sağlık görevlisi, ihbar üzerine yardıma gittiği kişinin saldırısına uğradı.Olay, dün Şeyh Şamil Mahallesi'nde meydana geldi.Yolda yatan S.D'yi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sırasında S.D, bilinmeyen nedenle sağlık ekibine kaldırım taşlarıyla saldırdı.Fırlatılan taşlardan ikisi sağlık görevlisinin göğsüne isabet etti.Ambulansın camları da atılan taşlar nedeniyle kırıldı.Olayın ardından S.D, kaçarken, yaralanan sağlık görevlisi de geldiği ambulansla hastaneye götürüldü.Yapılan kontrolde kaburgasında kırık tespit edilen sağlık görevlisi, darp raporu alarak S.D'den şikayetçi oldu.Öte yandan yakalanması için çalışma başlatılan S.D'nin, bu olaydan 1-2 saat sonra da Sur ilçesi Dağkapı semtinde başka ambulansa saldırdığı ortaya çıktı.

diyarbakır

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sağlık çalışanı, diyarbakır