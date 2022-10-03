https://sputniknews.com.tr/20221003/japonyada-beatlesin-daha-once-yayinlanmamis-goruntuleri-cikti-1061891388.html

Japonya'da Beatles'ın daha önce yayınlanmamış görüntüleri çıktı

Japonya'da Beatles'ın daha önce yayınlanmamış görüntüleri çıktı

İngiliz Beatles grubunun 1966'da Japonya'da verdiği ilk ve son konsere ait görüntüler, hayranların verdiği hukuki mücadele neticesinde yayınlandı. 03.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-03T12:17+0300

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beatles

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Dünyaca ünlü rock grubu Beatles'ın 1966 yılında Japonya'ya yaptığı tek ziyaretin polis tarafından güvenlik önemi olarak kaydedilen sessiz siyah beyaz görüntüleri erişime açıldı.Söz konusu görüntülerde, grubun uçaktan inerek başkent Tokyo'daki Budokan arenasında coşkulu kalabalığa sunduğu performans ve polisin sahne arkasındaki çalışmaları yer alıyor.Görüntülerde ağlayan hayranlardan konsei protesto eden sağcılarla karşı karşıya gelen memurlara kadar grup üyeleri dışındaki herkesin yüzleri gizlilik gerekçesiyle blurlanmış durumdaydı.Görüntülerin sansürsüz yayınlanmasını talep eden hayranlar videonun tarihi bir belge olduğunu öne sürerek, 2018'de Japonya Yüksek Mahkemesi'ne müracaat etmişti.Üst mahkeme, davayı reddederken görüntülerin yayınlanması için verilen hukuki mücadelenin öncüsü Satoşi Şinkai, dört yıllık özenli pikselleştirme çalışmasının ardından görüntülerin geçen ayın sonlarında yayınlandığını söyledi.Kendisi de bir Beatles hayranı olan Şinkai, AFP'ye verdiği demeçte, "Görüntüler ilk kez gün yüzüne çıktı. Eminim dünya çapındaki Beatles hayranları bunu çok dikkate alacaklardır" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20191129/beatles-uyelerinin-mercedesin-arka-koltugunda-unuttugu-esyalari-acik-artirmada-1040722363.html

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