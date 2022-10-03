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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221003/italyada-yuksek-enerji-faturalari-protesto-edildi-1061915408.html
İtalya'da yüksek enerji faturaları protesto edildi
İtalya'da yüksek enerji faturaları protesto edildi
İtalya'da artan enerji maliyetleri nedeniyle yüksek meblağlarda gelen faturalar pek çok kentte protesto edildi. 03.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-03T22:07+0300
2022-10-03T22:07+0300
avrupa'da enerji krizi
italya
eylem
enerji krizi
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Sendikaların çağrısıyla, Milano, Torino, Bolonya Cagliari gibi pek çok kentte "Hayat pahalılığına karşı savaş" sloganıyla bir araya gelen iş yeri sahipleri ve vatandaşlar, yüksek meblağlardaki elektrik ve doğal gaz faturalarını yaktı.Protestocular, bu yüksek faturalarla faaliyetlerini sürdüremeyeceklerini belirtirken, yeni kurulacak hükümetten bu sorunu çözmesini istedi.İtalya'da 25 Eylül'deki seçimlerden zaferle çıkan, başbakan olması muhtemel aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI) lideri Giorgia Meloni, 1 Ekim'de yaptığı açıklamada, enerji fiyatlarındaki artışı, ülkenin öncelikli ve vatandaşları rahatsız eden sorunlarından biri olarak tanımlamıştı.Meloni, hükümete gelmeleri halinde ülkenin karşı karşıya olduğu sorunlara acil ve etkili yanıtlar verme hazırlığında olduklarını ifade etmişti.
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italya, eylem, enerji krizi
italya, eylem, enerji krizi

İtalya'da yüksek enerji faturaları protesto edildi

22:07 03.10.2022
© AAİtalya'da yüksek enerji faturaları protesto edildi
İtalya'da yüksek enerji faturaları protesto edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2022
© AA
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İtalya'da artan enerji maliyetleri nedeniyle yüksek meblağlarda gelen faturalar pek çok kentte protesto edildi.
Sendikaların çağrısıyla, Milano, Torino, Bolonya Cagliari gibi pek çok kentte "Hayat pahalılığına karşı savaş" sloganıyla bir araya gelen iş yeri sahipleri ve vatandaşlar, yüksek meblağlardaki elektrik ve doğal gaz faturalarını yaktı.
Protestocular, bu yüksek faturalarla faaliyetlerini sürdüremeyeceklerini belirtirken, yeni kurulacak hükümetten bu sorunu çözmesini istedi.
© AAİtalya'da yüksek enerji faturaları protesto edildi
İtalya'da yüksek enerji faturaları protesto edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2022
İtalya'da yüksek enerji faturaları protesto edildi
© AA
İtalya'da 25 Eylül'deki seçimlerden zaferle çıkan, başbakan olması muhtemel aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI) lideri Giorgia Meloni, 1 Ekim'de yaptığı açıklamada, enerji fiyatlarındaki artışı, ülkenin öncelikli ve vatandaşları rahatsız eden sorunlarından biri olarak tanımlamıştı.
© AAİtalya'da yüksek enerji faturaları protesto edildi
İtalya'da yüksek enerji faturaları protesto edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2022
İtalya'da yüksek enerji faturaları protesto edildi
© AA
Meloni, hükümete gelmeleri halinde ülkenin karşı karşıya olduğu sorunlara acil ve etkili yanıtlar verme hazırlığında olduklarını ifade etmişti.
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