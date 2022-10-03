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İstanbul'un 9 ilçesinde su kesintisi
İstanbul'un 9 ilçesinde su kesintisi
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan duyuruyla birlikte İstanbul'un 9 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Adalar ilçesinde... 03.10.2022, Sputnik Türkiye
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan duyuruyla birlikte İstanbul'un 9 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı.
https://sputniknews.com.tr/20220929/iski-acikladi-avcilarda-24-saatlik-su-kesintisi-1061747408.html
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istanbul, su, su kesintisi, susuz, susuzluk
istanbul, su, su kesintisi, susuz, susuzluk

İstanbul'un 9 ilçesinde su kesintisi

11:28 03.10.2022 (güncellendi: 11:29 03.10.2022)
© AAMusluk - su kesintisi
Musluk - su kesintisi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2022
© AA
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan duyuruyla birlikte İstanbul'un 9 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Adalar ilçesinde yer alan Heybeliada Mahallesinde dün akşam saat 19.00'da kesilen suyun bugün akşam saat 20.30'da geleceği tahmin ediliyor.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan duyuruyla birlikte İstanbul'un 9 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı.
Adalar ilçesinde yer alan Heybeliada Mahallesi'nde, içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 25 saat su verilmeyeceği açıklandı.
Bağcılar'da yaşanacak su kesintisinin saat 09.20'da başlayacağı ve 13.00'da bitmesi öngörülüyor.
Arnavutköy'de yaşanacak su kesintisinin saat 09.41'da başlayacağı ve 13.00'da bitmesi öngörülüyor.
Şişli'de yaşanacak su kesintisinin saat 10.46'da başlayacağı ve 12.00'da bitmesi öngörülüyor.
Fatih'te yaşanacak su kesintisinin saat 10.52'de başlayacağı ve 13.00'da bitmesi öngörülüyor.
Zeytinburnu'nda yaşanacak su kesintisinin saat 10.37'de başlayacağı ve 12.30'da bitmesi öngörülüyor.
Sarıyer'de yaşanacak su kesintisinin saat 10.15'da başlayacağı ve 13.30'da bitmesi öngörülüyor.
Pendik'te yaşanacak su kesintisinin saat 07.52'da başlayacağı ve 12.00'da bitmesi öngörülüyor.
Kadıköy'de yaşanacak su kesintisinin saat 10.32'da başlayacağı ve 14.00'da bitmesi öngörülüyor.
ABD'nin Mississippi eyaletinde yaşanan su krizi devam ederken, yetkililerin halkı, Mikrop kapmamak için, duş alırken ağızlarını kapalı tutmaları konusunda uyardığı bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2022
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