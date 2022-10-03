İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan duyuruyla birlikte İstanbul'un 9 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan duyuruyla birlikte İstanbul'un 9 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Adalar ilçesinde... 03.10.2022, Sputnik Türkiye

İstanbul'un 9 ilçesinde su kesintisi

© AA Musluk - su kesintisi © AA

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan duyuruyla birlikte İstanbul'un 9 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Adalar ilçesinde yer alan Heybeliada Mahallesinde dün akşam saat 19.00'da kesilen suyun bugün akşam saat 20.30'da geleceği tahmin ediliyor.