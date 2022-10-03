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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221003/ingilterenin-bu-kis-dogalgaz-arzinda-ciddi-riskle-karsi-karsiya-olabilecegi-uyarisi-yapildi-1061906214.html
İngiltere'nin bu kış doğalgaz arzında ciddi riskle karşı karşıya olabileceği uyarısı yapıldı
İngiltere'nin bu kış doğalgaz arzında ciddi riskle karşı karşıya olabileceği uyarısı yapıldı
İngiltere'nin enerji piyasası denetim kurumu (Ofgem), ülkenin bu kış doğalgaz arzı konusunda "önemli bir riskle karşı karşıya olabileceği" uyarısını yaptı. 03.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-03T18:00+0300
2022-10-03T18:00+0300
avrupa'da enerji krizi
doğalgaz
avrupa
ingiltere
enerji
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Ofgem'in 30 Eylül tarihli bir mektubunda ortaya çıkan ve ilk olarak The Times gazetesinin yayımladığı haberde, Rusya'nın yaptırımlardan kaynaklı olarak Avrupa'ya doğalgaz ihracatını kısıtlaması nedeniyle tedarikçilerin, evlere ve iş yerlerine güvenli şekilde doğal gaz sağlayamaması durumunda "doğalgaz arzında acil durum" ilan edilebileceği bildirildi.Bunun da en büyük endüstriyel tüketicilerden başlayarak, bazı müşterilerden "geçici bir süre için doğalgaz kullanmayı bırakmalarının isteneceği" anlamına geldiği belirtildi.Avrupa'da kış, gaz tasarrufu olmadan zor geçebilirÖte yandan, Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) bugün yayınladığı 4. Çeyrek 2022 Gaz Piyasası Raporu'nda da Rusya'nın Avrupa'ya doğalgaz akışını azaltması ve talepteki daralma nedeniyle küresel gaz piyasalarındaki sıkışıklığın 2023'te de devam edeceği öngörüsüne yer verildi.Rapora göre, Rusya'nın Avrupa'ya gaz akışını düşürmesi piyasalarda fiyatları rekor seviyelere çıkarırken, ticaret yollarını değiştirdi ve gelişmekte olan ülkelerde yakıt kısıtlarına neden oldu.Ayrıca raporda, Rusya'nın Avrupa'ya gaz akışını 1 Kasım itibarıyla tamamen kesmesi halinde Avrupa Birliği (AB) gaz piyasasının nasıl etkileneceğine ilişkin yapılan analize yer verildi. Buna göre, doğalgaz talebi azaltılmadan ve Rus gaz tedarikinin tamamen kesilmesi durumunda, AB gaz depolarındaki doluluğun Şubat 2023'te yüzde 20'nin altına inebileceği öngörüldü.İngiltere'nin Rusya'dan yakıt ithalatıİngiliz parlamentosu kayıtlarına göre, geçen yıl Rusya'dan yapılan yakıt ithalatı, İngiltere'de kullanılan doğalgazın yüzde 4'ünü, petrolün yüzde 9'unu ve kömürün yüzde 27'sini oluşturuyordu.Rusya'dan geçen yıl İngiltere'ye doğal az, petrol ve kömür ithalatı toplam 4.5 milyar sterlin değerindeydi.Avrupa İstatistik Ofisine (Eurostat) göre, 2020'de Rusya'dan yapılan ithalat, AB'de kullanılan gazın yüzde 39'unu, petrol ithalatının yüzde 23'ünü ve kömür ithalatının ise yüzde 46'sını oluşturuyordu.
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doğalgaz, avrupa, ingiltere, enerji
doğalgaz, avrupa, ingiltere, enerji

İngiltere'nin bu kış doğalgaz arzında ciddi riskle karşı karşıya olabileceği uyarısı yapıldı

18:00 03.10.2022
© AFP 2022 / INA FASSBENDERDoğalgaz
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2022
© AFP 2022 / INA FASSBENDER
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İngiltere'nin enerji piyasası denetim kurumu (Ofgem), ülkenin bu kış doğalgaz arzı konusunda "önemli bir riskle karşı karşıya olabileceği" uyarısını yaptı.
Ofgem'in 30 Eylül tarihli bir mektubunda ortaya çıkan ve ilk olarak The Times gazetesinin yayımladığı haberde, Rusya'nın yaptırımlardan kaynaklı olarak Avrupa'ya doğalgaz ihracatını kısıtlaması nedeniyle tedarikçilerin, evlere ve iş yerlerine güvenli şekilde doğal gaz sağlayamaması durumunda "doğalgaz arzında acil durum" ilan edilebileceği bildirildi.
Bunun da en büyük endüstriyel tüketicilerden başlayarak, bazı müşterilerden "geçici bir süre için doğalgaz kullanmayı bırakmalarının isteneceği" anlamına geldiği belirtildi.

Avrupa'da kış, gaz tasarrufu olmadan zor geçebilir

Öte yandan, Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) bugün yayınladığı 4. Çeyrek 2022 Gaz Piyasası Raporu'nda da Rusya'nın Avrupa'ya doğalgaz akışını azaltması ve talepteki daralma nedeniyle küresel gaz piyasalarındaki sıkışıklığın 2023'te de devam edeceği öngörüsüne yer verildi.
Rapora göre, Rusya'nın Avrupa'ya gaz akışını düşürmesi piyasalarda fiyatları rekor seviyelere çıkarırken, ticaret yollarını değiştirdi ve gelişmekte olan ülkelerde yakıt kısıtlarına neden oldu.
Ayrıca raporda, Rusya'nın Avrupa'ya gaz akışını 1 Kasım itibarıyla tamamen kesmesi halinde Avrupa Birliği (AB) gaz piyasasının nasıl etkileneceğine ilişkin yapılan analize yer verildi. Buna göre, doğalgaz talebi azaltılmadan ve Rus gaz tedarikinin tamamen kesilmesi durumunda, AB gaz depolarındaki doluluğun Şubat 2023'te yüzde 20'nin altına inebileceği öngörüldü.

İngiltere'nin Rusya'dan yakıt ithalatı

İngiliz parlamentosu kayıtlarına göre, geçen yıl Rusya'dan yapılan yakıt ithalatı, İngiltere'de kullanılan doğalgazın yüzde 4'ünü, petrolün yüzde 9'unu ve kömürün yüzde 27'sini oluşturuyordu.
Rusya'dan geçen yıl İngiltere'ye doğal az, petrol ve kömür ithalatı toplam 4.5 milyar sterlin değerindeydi.
Avrupa İstatistik Ofisine (Eurostat) göre, 2020'de Rusya'dan yapılan ithalat, AB'de kullanılan gazın yüzde 39'unu, petrol ithalatının yüzde 23'ünü ve kömür ithalatının ise yüzde 46'sını oluşturuyordu.
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