https://sputniknews.com.tr/20221003/husiler-suudi-arabistan-ve-baeyi-petrol-sahalarini-vurmakla-tehdit-etti-1061882409.html

Husiler, Suudi Arabistan ve BAE'yi petrol sahalarını vurmakla tehdit etti

Husiler, Suudi Arabistan ve BAE'yi petrol sahalarını vurmakla tehdit etti

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) petrol sahalarını hedef almakla tehdit ederek, petrol şirketlerinden... 03.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-03T04:30+0300

2022-10-03T04:30+0300

2022-10-03T04:30+0300

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petrol

saldırı

tehdit

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Yemen'de Husiler ile hükümet arasındaki ateşkes süresinin sona ermesinin üzerinden birkaç saat geçtikten sonra Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri yazılı açıklama yaptı.Seri açıklamasında, "Silahlı kuvvetler (Husilerin), Suudi Arabistan ve BAE'de faaliyet gösteren petrol şirketlerine ülkelerini terk etme fırsatı veriyor" ifadesini kullandı.Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinde yer alan ülkelerinin, 'memur maaşlarının Yemen'deki petrol gelirlerinden ödenmesini öngören bir ateşkes taahhüt etmemesi' durumunda bu ülkelerdeki petrol sahalarının hedef alınabileceğine işaret eden Seri, şunları kaydetti:Yemen'de 6 aydır süren ateşkesin süresi bu akşam sona erdiBirleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını iki ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra iki defa uzatılmıştı.Yemen hükümeti ve Husilerin kabul ettiği ateşkes metnine göre, 6 aydır devam eden ateşkesin süresi bu akşam yerel saatle 19.00'da sona erdi.Yemen hükümeti dün, Grundberg'in ateşkesin tekrar uzatılması teklifini olumlu karşıladığını, Husiler de ateşkesin uzatılmasına yönelik uzlaşının 'çıkmaza girdiğini' açıklamıştı.Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.BM Yemen Özel Temsilcisi, ateşkesin uzatılamamasından üzüntü duyduğunu açıkladıBirleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'de 6 aydır devam eden ve bugün yerel saatle 19.00'da sona eren ateşkesin uzatılamamasından üzüntü duyduğunu belirtti.Grundberg, 2 Nisan'da bu yana devam eden ancak tekrar uzatılmadığı için anlaşma metni uyarınca yerel saatle 19.00'da sona eren ateşkesle ilgili yazılı açıklama yaptı.Ateşkesin, Yemen'e gerçek tarihi bir fırsat sunduğunu kaydeden Grundberg, "Geçen 6 ay boyunca alınan olumlu sonuçlara binaen 1 Ekim'de Yemenli taraflara ateşkesin 6 ay daha uzatılması ve başka maddelerin eklenmesi teklifinde bulundum. Kapsamı genişletilmiş ve süresi uzatılmış ateşkes halka daha fazla fayda getirecekken bugün bir anlaşmaya varılamaması üzüntü verici" ifadesini kullandı.BM yetkilisi, yaptığı teklife olumlu yaklaşan Yemen hükümetini takdir ederken, ülkedeki soruna çözüm bulunması için hem hükümet hem de Husilerle birlikte çalışmaya devam edeceğini vurguladı.Taraflara sükuneti koruma ve şiddeti tırmandıracak her türlü eylem ya da provokasyondan kaçınma çağrısı yapan Grundberg, anlaşmaya varılması için taraflarla iletişimde kalmaya devam edeceğini aktardı.

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husiler, yemen, suudi arabistan, bae, birleşik arap emirlikleri (bae), petrol, saldırı, tehdit