Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan: Türkiye'de fiyat hareketliliği var ama kriz yok

"Tamam, bir fiyat dalgalanması, fiyat hareketlenmesi oldu geçtiğimiz yıldan şimdiye kadar... Pandemi ve tedarik zincirindeki sıkıntıdan dolayı tüm dünyada bir fiyatlanma oldu. Emtialar, tüm dünyada dolar bazında da fiyatlandı, plastik, pamuk, demir gibi emtialar da çok ciddi fiyatlanma aldı. Enerji, Rusya-Ukrayna savaşından sonra fiyatlanma aldı. Türkiye'de de aynı şekilde bir fiyat hareketliliği var ama bir kriz ortamı yok. Şu ortamda bile bizim işsizlik oranımız her geçen gün düşüyor. O yüzden kriz dediğinizde, kapanan fabrikalar, kapanan iş yerleri ve kapanan firmalar akla gelir. Çok şükür, Türkiye sanayisinde kapanma yok. Herkes yatırımını artırarak ihracatını artırmaya çalışıyor. O yüzden ben bu bakış açısıyla değerlendirmenin daha doğru olacağına inanıyorum. Türkiye'de bir fiyatlanma oldu ama kriz olmadı."