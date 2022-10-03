https://sputniknews.com.tr/20221003/halkbanktan-aciklama-abddeki-temyiz-basvurusu-kabul-edildi-1061917713.html
Halkbank’tan açıklama: ABD’deki temyiz başvurusu kabul edildi
Halkbank’tan açıklama: ABD’deki temyiz başvurusu kabul edildi
Halkbank'ın, "Bankamızın ABD'de devam eden ceza davasıyla ilgili olarak ABD Yargıtay Mahkemesi nezdinde gerçekleştirmiş olduğu temyiz başvurusu, 3 Ekim 2022... 03.10.2022, Sputnik Türkiye
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halkbank
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abd
temyiz
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Halkbank'ın ABD'deki temyiz başvurusu kabul edildi.Halkbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
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Halkbank’tan açıklama: ABD’deki temyiz başvurusu kabul edildi
22:42 03.10.2022 (güncellendi: 22:46 03.10.2022) Abone ol
Halkbank'ın, "Bankamızın ABD'de devam eden ceza davasıyla ilgili olarak ABD Yargıtay Mahkemesi nezdinde gerçekleştirmiş olduğu temyiz başvurusu, 3 Ekim 2022 tarihinde kabul edilmiştir" açıklaması KAP'ta yayımlandı.
Halkbank'ın ABD'deki temyiz başvurusu kabul edildi.
Halkbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Bankamızın ABD'de devam eden ceza davasıyla ilgili olarak Yabancı Devlet Yargı Bağışıklığı Yasası (FSIA-Foreign Sovereign Immunities Act) uyarınca ABD Yargıtay Mahkemesi (Supreme Court of the United States) nezdinde gerçekleştirmiş olduğu temyiz başvurusu, anılan Yüksek Mahkeme tarafından 3 Ekim 2022 tarihinde kabul edilmiştir.
Bundan sonraki süreçte Yüksek Mahkeme, FSIA (Yabancı Devlet Yargı Bağışıklığı Yasası) temyizimizi esastan görüşmeye başlayacaktır. Yargıtay Mahkemesi süreci bitinceye kadar Bölge Mahkemesi'ndeki yasal sürece dair verilen durdurma kararı devam edecektir. Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgilerine sunarız."