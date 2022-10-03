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https://sputniknews.com.tr/20221003/grip-asilarinda-eczaneden-satis-basladi-1061899831.html
Grip aşılarında eczaneden satış başladı
Grip aşılarında eczaneden satış başladı
Grip aşılarının eczaneden satışı başladı. Aşılar daha önce 65 yaş üstü ve kronik hastalar tanımlanmıştı. Bugün itibarıyla isteyenler ücret karşılığında grip... 03.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-03T15:01+0300
2022-10-03T15:01+0300
yaşam
grip
grip aşısı
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Bugün itibarıyla risk grubunda olmayıp ücretli olarak yaptırmak isteyenler için eczanelerden grip aşısına erişim başladı. NTV'den Melike Şahin'in haberine göre, 27 Eylül’de Sağlık bakanlığı 65 yaş üstü, risk grubunda olanlar ve kronik hastalığı olanlar için grip aşısını reçete karşılığında erişime açmıştı. Risk grubunda olmayanlar ama grip aşısı olmak isteyenler ücreti karşılığında eczanelerden grip aşılarını alabilecekler. Aşının bu yılki fiyatı 243 lira olarak belirlendi.
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grip, grip aşısı
grip, grip aşısı

Grip aşılarında eczaneden satış başladı

15:01 03.10.2022
© DHAGrip aşısı
Grip aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2022
© DHA
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Grip aşılarının eczaneden satışı başladı. Aşılar daha önce 65 yaş üstü ve kronik hastalar tanımlanmıştı. Bugün itibarıyla isteyenler ücret karşılığında grip aşılarını satın alabilecek.
Bugün itibarıyla risk grubunda olmayıp ücretli olarak yaptırmak isteyenler için eczanelerden grip aşısına erişim başladı.
NTV'den Melike Şahin'in haberine göre, 27 Eylül’de Sağlık bakanlığı 65 yaş üstü, risk grubunda olanlar ve kronik hastalığı olanlar için grip aşısını reçete karşılığında erişime açmıştı.
Risk grubunda olmayanlar ama grip aşısı olmak isteyenler ücreti karşılığında eczanelerden grip aşılarını alabilecekler.
Aşının bu yılki fiyatı 243 lira olarak belirlendi.
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