https://sputniknews.com.tr/20221003/grip-asilarinda-eczaneden-satis-basladi-1061899831.html

Grip aşılarında eczaneden satış başladı

Grip aşılarında eczaneden satış başladı

Grip aşılarının eczaneden satışı başladı. Aşılar daha önce 65 yaş üstü ve kronik hastalar tanımlanmıştı. Bugün itibarıyla isteyenler ücret karşılığında grip... 03.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-03T15:01+0300

2022-10-03T15:01+0300

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yaşam

grip

grip aşısı

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Bugün itibarıyla risk grubunda olmayıp ücretli olarak yaptırmak isteyenler için eczanelerden grip aşısına erişim başladı. NTV'den Melike Şahin'in haberine göre, 27 Eylül’de Sağlık bakanlığı 65 yaş üstü, risk grubunda olanlar ve kronik hastalığı olanlar için grip aşısını reçete karşılığında erişime açmıştı. Risk grubunda olmayanlar ama grip aşısı olmak isteyenler ücreti karşılığında eczanelerden grip aşılarını alabilecekler. Aşının bu yılki fiyatı 243 lira olarak belirlendi.

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2022

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grip, grip aşısı