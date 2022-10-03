https://sputniknews.com.tr/20221003/gazprom-kuzey-akim-boru-hatlarindaki-gaz-sizintilari-durdu---1061896790.html

Gazprom: Kuzey Akım boru hatlarındaki gaz sızıntıları durdu

Gazprom: Kuzey Akım boru hatlarındaki gaz sızıntıları durdu

Rus devlet enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hatlarındaki basınç seviyesinde görülen değişkenliğin normale döndüğünü ve hatlardan gaz sızıntısının da... 03.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-03T13:54+0300

2022-10-03T13:54+0300

2022-10-03T13:58+0300

avrupa'da enerji krizi

gazprom

kuzey akım

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Rus Gazprom şirketinden Kuzey akım boru hatlarındaki sızıntılara ilişkin yapılan açıklamada, “Kuzey Akım-2 gaz boru hattının A kolunda ve Kuzey Akım-1 gaz boru hattının her iki kolunda görülen yırtılmalar sebebiyle oluşan basınç stabilize olmuştur ve gaz sızıntıları da durmuştur” denildi.

https://sputniknews.com.tr/20221002/danimarka-kuzey-akim-1de-de-sizinti-kesildi--1061866695.html

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2022

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gazprom, kuzey akım