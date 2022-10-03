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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221003/gazprom-kuzey-akim-boru-hatlarindaki-gaz-sizintilari-durdu---1061896790.html
Gazprom: Kuzey Akım boru hatlarındaki gaz sızıntıları durdu
Gazprom: Kuzey Akım boru hatlarındaki gaz sızıntıları durdu
Rus devlet enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hatlarındaki basınç seviyesinde görülen değişkenliğin normale döndüğünü ve hatlardan gaz sızıntısının da... 03.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-03T13:54+0300
2022-10-03T13:58+0300
avrupa'da enerji krizi
gazprom
kuzey akım
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Rus Gazprom şirketinden Kuzey akım boru hatlarındaki sızıntılara ilişkin yapılan açıklamada, “Kuzey Akım-2 gaz boru hattının A kolunda ve Kuzey Akım-1 gaz boru hattının her iki kolunda görülen yırtılmalar sebebiyle oluşan basınç stabilize olmuştur ve gaz sızıntıları da durmuştur” denildi.
https://sputniknews.com.tr/20221002/danimarka-kuzey-akim-1de-de-sizinti-kesildi--1061866695.html
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gazprom, kuzey akım
gazprom, kuzey akım

Gazprom: Kuzey Akım boru hatlarındaki gaz sızıntıları durdu

13:54 03.10.2022 (güncellendi: 13:58 03.10.2022)
© AP Photo / Dmitry LovetskyKuzey Akım
Kuzey Akım - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2022
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
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Rus devlet enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hatlarındaki basınç seviyesinde görülen değişkenliğin normale döndüğünü ve hatlardan gaz sızıntısının da durduğunu duyurdu.
Rus Gazprom şirketinden Kuzey akım boru hatlarındaki sızıntılara ilişkin yapılan açıklamada, “Kuzey Akım-2 gaz boru hattının A kolunda ve Kuzey Akım-1 gaz boru hattının her iki kolunda görülen yırtılmalar sebebiyle oluşan basınç stabilize olmuştur ve gaz sızıntıları da durmuştur” denildi.
Kuzey Akım - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2022
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