https://sputniknews.com.tr/20221003/gazprom-kuzey-akim-boru-hatlarindaki-gaz-sizintilari-durdu---1061896790.html
Gazprom: Kuzey Akım boru hatlarındaki gaz sızıntıları durdu
Gazprom: Kuzey Akım boru hatlarındaki gaz sızıntıları durdu
Rus devlet enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hatlarındaki basınç seviyesinde görülen değişkenliğin normale döndüğünü ve hatlardan gaz sızıntısının da... 03.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-03T13:54+0300
2022-10-03T13:54+0300
2022-10-03T13:58+0300
avrupa'da enerji krizi
gazprom
kuzey akım
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Rus Gazprom şirketinden Kuzey akım boru hatlarındaki sızıntılara ilişkin yapılan açıklamada, “Kuzey Akım-2 gaz boru hattının A kolunda ve Kuzey Akım-1 gaz boru hattının her iki kolunda görülen yırtılmalar sebebiyle oluşan basınç stabilize olmuştur ve gaz sızıntıları da durmuştur” denildi.
https://sputniknews.com.tr/20221002/danimarka-kuzey-akim-1de-de-sizinti-kesildi--1061866695.html
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gazprom, kuzey akım
Gazprom: Kuzey Akım boru hatlarındaki gaz sızıntıları durdu
13:54 03.10.2022 (güncellendi: 13:58 03.10.2022) Abone ol
Rus devlet enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hatlarındaki basınç seviyesinde görülen değişkenliğin normale döndüğünü ve hatlardan gaz sızıntısının da durduğunu duyurdu.
Rus Gazprom şirketinden Kuzey akım boru hatlarındaki sızıntılara ilişkin yapılan açıklamada, “Kuzey Akım-2 gaz boru hattının A kolunda ve Kuzey Akım-1 gaz boru hattının her iki kolunda görülen yırtılmalar sebebiyle oluşan basınç stabilize olmuştur ve gaz sızıntıları da durmuştur” denildi.