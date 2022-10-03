Erdoğan: Sinsi saldırıların son mermisi ekonomimize sıkıldı
12:37 03.10.2022 (güncellendi: 13:30 03.10.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katılım Finans Strateji Belgesi Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında, "Son 8-9 yıldır Türkiye'yi yönetilebilir olmaktan çıkarmak için kumpastan darbeye her yolu denediler. Bu sinsi saldırıların son mermisi ekonomimize sıkıldı" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katılım Finans Strateji Belgesi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Son 8-9 yıldır Türkiye'yi yönetilebilir olmaktan çıkarmak için kumpastan darbeye her yolu denediler. Bu sinsi saldırıların son mermisi ekonomimize sıkıldı.
Bu tabloyu değiştirmek için çok önemli politikaları devreye aldık. Katılım Finans'ın hak ettiği yere gelmesi için elimizden geleni yapacağız. Üzüntüyle belirtmek isterim ki katılım finans potansiyelinin ve hak ettiği yerin çok gerisinde. Türkiye gibi insanların dini hassasiyetlerinin yüksek olduğu bir ülkede, Katılım Finans'ın doğru tespit etmeli, çözümü ona göre belirlemeliyiz. Katılım Finans kuruluşlarının bankalardan bir farkı olmadığına ilişkin genel bir algı toplumda yer etmiş. Bu algının dönüşmesinin ilk adımı, hala kullanılan Katılım Bankası isminin Katılım Finans Kurumu şeklinde değişmesi olabilir.
Paylaşımı, üretimi ve ahlaki değerleri önceleyen finans araçlarının başında katılım finans sistemi geliyor. Katılım finansın yıldızı, risk paylaşımı, ahlaki vurgularıyla giderek daha çok parlamaktadır. Türkiye ekonomi modelinin başarıya ulaşmasında finansal sistemimizdeki alternatif araçlar ve ürün çeşitliliğinin gelişmesinin önemli faydası vardır.