Erdoğan: Sinsi saldırıların son mermisi ekonomimize sıkıldı

Bu tabloyu değiştirmek için çok önemli politikaları devreye aldık. Katılım Finans'ın hak ettiği yere gelmesi için elimizden geleni yapacağız. Üzüntüyle belirtmek isterim ki katılım finans potansiyelinin ve hak ettiği yerin çok gerisinde. Türkiye gibi insanların dini hassasiyetlerinin yüksek olduğu bir ülkede, Katılım Finans'ın doğru tespit etmeli, çözümü ona göre belirlemeliyiz. Katılım Finans kuruluşlarının bankalardan bir farkı olmadığına ilişkin genel bir algı toplumda yer etmiş. Bu algının dönüşmesinin ilk adımı, hala kullanılan Katılım Bankası isminin Katılım Finans Kurumu şeklinde değişmesi olabilir.