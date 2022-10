'En iyi ayrılık şarkıları' araştırması: Listenin başında Amy Winehouse var

1. Amy Winehouse – Back To Black Amy Winehouse – Back To Black

2. Whitney Houston – I Will Always Love You Whitney Houston – I Will Always Love You

3. Fleetwood Mac – Go Your Own Way Fleetwood Mac – Go Your Own Way

4. Adele – Someone Like You Adele – Someone Like You

5. Gloria Gaynor – I Will Survive Gloria Gaynor – I Will Survive

6. Sinead O’Connor – Nothing Compares 2 U Sinead O’Connor – Nothing Compares 2 U

7. Taylor Swift – We Are Never Ever Getting Back Together Taylor Swift – We Are Never Ever Getting Back Together

8. ABBA – Knowing me, Knowing You ABBA – Knowing me, Knowing You

9. Dionne Warwick – Walk On By Dionne Warwick – Walk On By

10. No Doubt – Don’t Speak No Doubt – Don’t Speak

11. Coldplay – Fix You Coldplay – Fix You

12. Beyonce – Irreplaceable Beyonce – Irreplaceable

13. Destiny’s Child – Survivor Destiny’s Child – Survivor

14. Al Green – How Can You Mend A Broken Heart? Al Green – How Can You Mend A Broken Heart?

15. Ariana Grande – Thank U, Next Ariana Grande – Thank U, Next

16. Kelly Clarkson – Since U Been Gone Kelly Clarkson – Since U Been Gone

17. Sam Smith – Stay With Me Sam Smith – Stay With Me

18. Beyonce – Single Ladies Beyonce – Single Ladies

19. James Blunt – Goodbye My Lover James Blunt – Goodbye My Lover

20. Natalie Imbruglia – Torn Natalie Imbruglia – Torn

21. Bill Withers – Ain’t No Sunshine Bill Withers – Ain’t No Sunshine

22. Joy Division – Love Will Tear Us Apart Joy Division – Love Will Tear Us Apart

23. Justin Bieber – Love Yourself Justin Bieber – Love Yourself

24. Roy Orbinson – Crying Roy Orbinson – Crying

25. Toni Braxton – Unbreak My Heart Toni Braxton – Unbreak My Heart

26. Boyz II Men – End Of The Road Boyz II Men – End Of The Road

27. Little Mix – Shout Out to My Ex Little Mix – Shout Out to My Ex

28. Carole King – It’s Too Late Carole King – It’s Too Late

29. John Legend – Used To Love You John Legend – Used To Love You