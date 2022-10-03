https://sputniknews.com.tr/20221003/en-iyi-ayrilik-sarkilari-arastirmasi-listenin-basinda-amy-winehouse-var-1061895742.html

'En iyi ayrılık şarkıları' araştırması: Listenin başında Amy Winehouse var

'En iyi ayrılık şarkıları' araştırması: Listenin başında Amy Winehouse var

Yapılan bir araştırmaya göre yetişkinler ömürlerinde ortalama 4 kez ayrılık acısı çekiyor, her üç yetişkinden biri ise bir mesajla terk ediliyor. En popüler 30... 03.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-03T13:40+0300

2022-10-03T13:40+0300

2022-10-03T13:47+0300

yaşam

ayrılık

ayrılık mektubu

aşk

ilişki

şarkı

amy winehouse

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1044175317_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_c2e6840bfddb871378f9bbe5ed541d5e.jpg

Birçok insan için ayrılık acısının en iyi ilacı müzik dinlemek. Yapılan bir araştırmaya göre ayrılık acısından müziğe sığınanların en yaygın tercihi Amy Winehouse'un 'Back To Black' şarkısı. OnePoll tarafından yürütülen anket çalışmasında yetişkinlerin aşk hayatı ve ayrılık deneyimleri mercek altına alındı.Yetişkinlerin ömürlerinde ortalama 4 kez ayrılık acısı çektiği, her 3 yetişkinden 1'inin ise yalnızca bir mesajla terk edildiği ortaya çıkan araştırma raporuna göre, her 10 yetişkinden 4'ü ilişkilerindeki sorunlara dair arkadaşlarına, 4'te 1'i ise aile üyelerine danışıyor. Erkeklerin 3'te 1'i hiçkimsenin yardımına ihtiyaç duymadığı görüşündeyken, bu görüşü paylaşan kadınların oranı 4'te 1.En popüler 30 ayrılık şarkısını paylaşan anket çalışmasının liste başında Amy Winehouse'un 'Back to Black' şarkısını Whitney Houston'un 'I Will Always Love You' ve Fleetwood Mac’in 'Go Your Own Way' şarkıları takip ediyor.Listedeki ayrılık şarkıları şöyle sıralandı:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ayrılık, ayrılık mektubu, aşk, ilişki, şarkı, amy winehouse