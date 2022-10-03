'En iyi ayrılık şarkıları' araştırması: Listenin başında Amy Winehouse var
13:40 03.10.2022 (güncellendi: 13:47 03.10.2022)
© AFP 2022 / Carl de SouzaAmy Winehouse
© AFP 2022 / Carl de Souza
Yapılan bir araştırmaya göre yetişkinler ömürlerinde ortalama 4 kez ayrılık acısı çekiyor, her üç yetişkinden biri ise bir mesajla terk ediliyor. En popüler 30 ayrılık şarkısının başında ise Amy Winehouse'un 'Back to Black' şarkısı yer alıyor.
Birçok insan için ayrılık acısının en iyi ilacı müzik dinlemek. Yapılan bir araştırmaya göre ayrılık acısından müziğe sığınanların en yaygın tercihi Amy Winehouse'un 'Back To Black' şarkısı.
OnePoll tarafından yürütülen anket çalışmasında yetişkinlerin aşk hayatı ve ayrılık deneyimleri mercek altına alındı.
Yetişkinlerin ömürlerinde ortalama 4 kez ayrılık acısı çektiği, her 3 yetişkinden 1'inin ise yalnızca bir mesajla terk edildiği ortaya çıkan araştırma raporuna göre, her 10 yetişkinden 4'ü ilişkilerindeki sorunlara dair arkadaşlarına, 4'te 1'i ise aile üyelerine danışıyor. Erkeklerin 3'te 1'i hiçkimsenin yardımına ihtiyaç duymadığı görüşündeyken, bu görüşü paylaşan kadınların oranı 4'te 1.
En popüler 30 ayrılık şarkısını paylaşan anket çalışmasının liste başında Amy Winehouse'un 'Back to Black' şarkısını Whitney Houston'un 'I Will Always Love You' ve Fleetwood Mac’in 'Go Your Own Way' şarkıları takip ediyor.
Listedeki ayrılık şarkıları şöyle sıralandı:
1.Amy Winehouse – Back To Black
2.Whitney Houston – I Will Always Love You
3.Fleetwood Mac – Go Your Own Way
4.Adele – Someone Like You
5.Gloria Gaynor – I Will Survive
6.Sinead O’Connor – Nothing Compares 2 U
7.Taylor Swift – We Are Never Ever Getting Back Together
8.ABBA – Knowing me, Knowing You
9.Dionne Warwick – Walk On By
10.No Doubt – Don’t Speak
11.Coldplay – Fix You
12.Beyonce – Irreplaceable
13.Destiny’s Child – Survivor
14.Al Green – How Can You Mend A Broken Heart?
15.Ariana Grande – Thank U, Next
16.Kelly Clarkson – Since U Been Gone
17.Sam Smith – Stay With Me
18.Beyonce – Single Ladies
19.James Blunt – Goodbye My Lover
20.Natalie Imbruglia – Torn
21.Bill Withers – Ain’t No Sunshine
22.Joy Division – Love Will Tear Us Apart
23.Justin Bieber – Love Yourself
24.Roy Orbinson – Crying
25.Toni Braxton – Unbreak My Heart
26.Boyz II Men – End Of The Road
27.Little Mix – Shout Out to My Ex
28.Carole King – It’s Too Late
29.John Legend – Used To Love You
30.Robyn – Dancing on My Own
Amy Winehouse hit 'Back To Black' tops list of best breakup songs,https://t.co/AkJy4MCuXo— StudyFinds (@StudyFindsorg) October 2, 2022