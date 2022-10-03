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EKONOMİ
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https://sputniknews.com.tr/20221003/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1061886941.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Geçtiğimiz hafta 18.56 lira ile zirveyi yenileyen dolar, haftaya 18.55 seviyesinde başladı. 03.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-03T09:27+0300
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ekonomi
dolar
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euro
euro/tl
altın
yarım gram altın
gram altın
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Dolar, geçtiğimiz hafta 18,56 ile tarihi zirveyi yenilemişti.Dolar/TL haftaya 18,54 ile başladı.Euro/TL 18,20 civarında işlem görüyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan politika faizinin yıl sonunda tek haneye ineceğinin sinyalini verirken Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz ve kredi politikaları piyasalarda ana gündem maddesi olarak izleniyor.Merkez Bankası son iki toplantıda toplam iki puan indirerek politika faizini yüzde 12'ye çekti. Merkez'in yıl sonuna kadar üç olağan toplantısı bulunuyor.Çeyrek altın ne kadar?Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 1663 dolar seviyesinden işlem görüyor.İç piyasada gram altın 992 lira, çeyrek altın 1637 lira, cumhuriyet altını 6 bin 735 liradan satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220930/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1061786145.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın, yarım gram altın, gram altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın, yarım gram altın, gram altın

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:27 03.10.2022
© AFP 2022 / DANIEL MUNOZDolar ve euro
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2022
© AFP 2022 / DANIEL MUNOZ
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Geçtiğimiz hafta 18.56 lira ile zirveyi yenileyen dolar, haftaya 18.55 seviyesinde başladı.
Dolar, geçtiğimiz hafta 18,56 ile tarihi zirveyi yenilemişti.
Dolar/TL haftaya 18,54 ile başladı.

Euro/TL 18,20 civarında işlem görüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan politika faizinin yıl sonunda tek haneye ineceğinin sinyalini verirken Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz ve kredi politikaları piyasalarda ana gündem maddesi olarak izleniyor.

Merkez Bankası son iki toplantıda toplam iki puan indirerek politika faizini yüzde 12'ye çekti. Merkez'in yıl sonuna kadar üç olağan toplantısı bulunuyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 1663 dolar seviyesinden işlem görüyor.
İç piyasada gram altın 992 lira, çeyrek altın 1637 lira, cumhuriyet altını 6 bin 735 liradan satılıyor.
Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
30 Eylül, 09:22
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