https://sputniknews.com.tr/20221003/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1061886941.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Geçtiğimiz hafta 18.56 lira ile zirveyi yenileyen dolar, haftaya 18.55 seviyesinde başladı. 03.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-03T09:27+0300

2022-10-03T09:27+0300

2022-10-03T09:27+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

euro

euro/tl

altın

yarım gram altın

gram altın

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0f/1058743407_0:83:3346:1965_1920x0_80_0_0_9defe4865b3dfbcb67603968d496500c.jpg

Dolar, geçtiğimiz hafta 18,56 ile tarihi zirveyi yenilemişti.Dolar/TL haftaya 18,54 ile başladı.Euro/TL 18,20 civarında işlem görüyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan politika faizinin yıl sonunda tek haneye ineceğinin sinyalini verirken Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz ve kredi politikaları piyasalarda ana gündem maddesi olarak izleniyor.Merkez Bankası son iki toplantıda toplam iki puan indirerek politika faizini yüzde 12'ye çekti. Merkez'in yıl sonuna kadar üç olağan toplantısı bulunuyor.Çeyrek altın ne kadar?Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 1663 dolar seviyesinden işlem görüyor.İç piyasada gram altın 992 lira, çeyrek altın 1637 lira, cumhuriyet altını 6 bin 735 liradan satılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20220930/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1061786145.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın, yarım gram altın, gram altın