https://sputniknews.com.tr/20221003/diyet-fayda-etmedi-8-kilo-480-gram-agirligindaki-obez-kedi-mide-botoksu-ile-zayifladi-1061896130.html
Diyet fayda etmedi: 8 kilo 480 gram ağırlığındaki obez kedi, 'mide botoksu' ile zayıfladı
Diyet fayda etmedi: 8 kilo 480 gram ağırlığındaki obez kedi, 'mide botoksu' ile zayıfladı
Aydın'da 8 kilo 480 gram ağırlığındaki kedi, insanlara uygulanan "mide botoksu" yöntemiyle, 4 ayda 1 kilo 640 gram verdi. 03.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-03T13:45+0300
2022-10-03T13:45+0300
2022-10-03T13:45+0300
yaşam
kedi
botoks
obez
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir firmanın depo sorumlusu olarak çalışan 39 yaşındaki Serhat Pekaydın'ın, 2 yıl önce sokaktan sahiplenip "Oscar" adını verdiği kediye uyguladığı diyet yöntemleri sonuç vermedi.Sahibinin onayıyla 4 ay önce, 8 kilo 480 kilogram olan kediye, anestezi altında endoskopi yöntemiyle "mide botoksu" işlemi uygulandı.Yarım saat süren operasyonun ardından kedi Oscar uygulanan diyetle birlikte 4 ayda 1 kilo 640 gram zayıfladı.
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kedi, botoks, obez
Diyet fayda etmedi: 8 kilo 480 gram ağırlığındaki obez kedi, 'mide botoksu' ile zayıfladı
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Aydın'da 8 kilo 480 gram ağırlığındaki kedi, insanlara uygulanan "mide botoksu" yöntemiyle, 4 ayda 1 kilo 640 gram verdi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir firmanın depo sorumlusu olarak çalışan 39 yaşındaki Serhat Pekaydın'ın, 2 yıl önce sokaktan sahiplenip "Oscar" adını verdiği kediye uyguladığı diyet yöntemleri sonuç vermedi.
Sahibinin onayıyla 4 ay önce, 8 kilo 480 kilogram olan kediye, anestezi altında endoskopi yöntemiyle "mide botoksu" işlemi uygulandı.
Yarım saat süren operasyonun ardından kedi Oscar uygulanan diyetle birlikte 4 ayda 1 kilo 640 gram zayıfladı.