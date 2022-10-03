https://sputniknews.com.tr/20221003/diyet-fayda-etmedi-8-kilo-480-gram-agirligindaki-obez-kedi-mide-botoksu-ile-zayifladi-1061896130.html

Diyet fayda etmedi: 8 kilo 480 gram ağırlığındaki obez kedi, 'mide botoksu' ile zayıfladı

Diyet fayda etmedi: 8 kilo 480 gram ağırlığındaki obez kedi, 'mide botoksu' ile zayıfladı

Aydın'da 8 kilo 480 gram ağırlığındaki kedi, insanlara uygulanan "mide botoksu" yöntemiyle, 4 ayda 1 kilo 640 gram verdi. 03.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-03T13:45+0300

2022-10-03T13:45+0300

2022-10-03T13:45+0300

yaşam

kedi

botoks

obez

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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir firmanın depo sorumlusu olarak çalışan 39 yaşındaki Serhat Pekaydın'ın, 2 yıl önce sokaktan sahiplenip "Oscar" adını verdiği kediye uyguladığı diyet yöntemleri sonuç vermedi.Sahibinin onayıyla 4 ay önce, 8 kilo 480 kilogram olan kediye, anestezi altında endoskopi yöntemiyle "mide botoksu" işlemi uygulandı.Yarım saat süren operasyonun ardından kedi Oscar uygulanan diyetle birlikte 4 ayda 1 kilo 640 gram zayıfladı.

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kedi, botoks, obez