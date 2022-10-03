https://sputniknews.com.tr/20221003/disisleri-bakanligi-turkiyeden-ust-duzey-bir-heyet-libyaya-ziyarette-bulunacak-1061880144.html
Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'den üst düzey bir heyet Libya'ya ziyarette bulunacak
Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'den üst düzey bir heyet Libya'ya ziyarette bulunacak
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'den üst düzey bir heyetin Libya'ya bugün resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. 03.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-03T00:26+0300
2022-10-03T00:26+0300
2022-10-03T00:26+0300
dünya
dışişleri bakanlığı
libya
ziyaret
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'ın pazartesi günü Libya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.Açıklamada "Ziyaret sırasında, Libya’daki siyasi geçiş süreci ve bu kapsamda seçimler konusunun ele alınması, askeri eğitim iş birliği dahil ikili ilişkilerin gözden geçirilmesi ve bölgesel meselelerde görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" ifadesi kullanıldı.
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dışişleri bakanlığı, libya, ziyaret
dışişleri bakanlığı, libya, ziyaret
Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'den üst düzey bir heyet Libya'ya ziyarette bulunacak
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Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'den üst düzey bir heyetin Libya'ya bugün resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'ın pazartesi günü Libya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.
Açıklamada "Ziyaret sırasında, Libya’daki siyasi geçiş süreci ve bu kapsamda seçimler konusunun ele alınması, askeri eğitim iş birliği dahil ikili ilişkilerin gözden geçirilmesi ve bölgesel meselelerde görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" ifadesi kullanıldı.