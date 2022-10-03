https://sputniknews.com.tr/20221003/disisleri-bakanligi-turkiyeden-ust-duzey-bir-heyet-libyaya-ziyarette-bulunacak-1061880144.html

Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'den üst düzey bir heyet Libya'ya ziyarette bulunacak

Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'den üst düzey bir heyet Libya'ya ziyarette bulunacak

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'den üst düzey bir heyetin Libya'ya bugün resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. 03.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-03T00:26+0300

2022-10-03T00:26+0300

2022-10-03T00:26+0300

dünya

dışişleri bakanlığı

libya

ziyaret

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1054800852_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_14a543110d30f83b6350bdb5b1b10d42.jpg

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'ın pazartesi günü Libya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.Açıklamada "Ziyaret sırasında, Libya’daki siyasi geçiş süreci ve bu kapsamda seçimler konusunun ele alınması, askeri eğitim iş birliği dahil ikili ilişkilerin gözden geçirilmesi ve bölgesel meselelerde görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" ifadesi kullanıldı.

libya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dışişleri bakanlığı, libya, ziyaret