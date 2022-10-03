https://sputniknews.com.tr/20221003/coban-koyunlarini-korkutan-insansiz-hava-aracina-nacak-firlatti-1061888708.html
Çoban, koyunlarını korkutan insansız hava aracına nacak fırlattı
Çoban, koyunlarını korkutan insansız hava aracına nacak fırlattı
Tokat'ta koyun sürüsünün insansız hava aracının (İHA) çıkardığı sesten ürkerek dağılması sonucu sinirlenen çobanın İHA'ya nacak fırlattığı anlar görüntülere... 03.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-03T10:38+0300
2022-10-03T10:38+0300
2022-10-03T10:38+0300
yaşam
tokat
zile
iha
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Tokat'ın Zile ilçesinde doğa fotoğrafçısı Serdal Deniz, sonbaharla birlikte yaylalardan ahırlara göçü çekmek için Boğalı yaylasına gitti. İHA ile görüntü alırken sürüyü fark eden Deniz, İHA'yı çobanın olduğu yere yönlendirdi. Bu sırada İHA'nın çıkardığı sesten ürken sürü sağa sola kaçıştı. Sürünün dağılmasına sinirlenen çoban ise İHA'ya nacak fırlattı. Nacak İHA'ya isabet etmeden yere düştü. Yaşanan olayın ardından Deniz, çobanın yanına giderek durumu tatlıya bağladı. Deniz, doğa manzarası çekimi yapmak isterken yaşadıklarını ifade ederek, "Çobanın yanına giderek neden çekim yaptığımı anlattım. Önce bir paniklediğini, korktuğunu söyledi. Bir anda İHA'yı görünce zarar vereceğini sanmış. Panikle nacağı attığını söyledi. Sonra tabii olayı tatlıya bağladık oturduk. Yemek yedik. Hem kendisi için hem de bizim için hoş bir anı olarak böyle kaldı" dedi.
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Çoban, koyunlarını korkutan insansız hava aracına nacak fırlattı
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Tokat'ta koyun sürüsünün insansız hava aracının (İHA) çıkardığı sesten ürkerek dağılması sonucu sinirlenen çobanın İHA'ya nacak fırlattığı anlar görüntülere yansıdı.
Tokat'ın Zile ilçesinde doğa fotoğrafçısı Serdal Deniz, sonbaharla birlikte yaylalardan ahırlara göçü çekmek için Boğalı yaylasına gitti.
İHA ile görüntü alırken sürüyü fark eden Deniz, İHA'yı çobanın olduğu yere yönlendirdi. Bu sırada İHA'nın çıkardığı sesten ürken sürü sağa sola kaçıştı. Sürünün dağılmasına sinirlenen çoban ise İHA'ya nacak fırlattı.
Nacak İHA'ya isabet etmeden yere düştü. Yaşanan olayın ardından Deniz, çobanın yanına giderek durumu tatlıya bağladı. Deniz, doğa manzarası çekimi yapmak isterken yaşadıklarını ifade ederek, "Çobanın yanına giderek neden çekim yaptığımı anlattım. Önce bir paniklediğini, korktuğunu söyledi. Bir anda İHA'yı görünce zarar vereceğini sanmış. Panikle nacağı attığını söyledi. Sonra tabii olayı tatlıya bağladık oturduk. Yemek yedik. Hem kendisi için hem de bizim için hoş bir anı olarak böyle kaldı" dedi.