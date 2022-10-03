https://sputniknews.com.tr/20221003/bloomberg-ab-rusyaya-yaptirim-listesinden-kilavuz-kaptanlik-hizmetini-cikarabilir-1061911182.html

Bloomberg: AB, Rusya’ya yaptırım listesinden kılavuz kaptanlık hizmetini çıkarabilir

Bloomberg: AB, Rusya’ya yaptırım listesinden kılavuz kaptanlık hizmetini çıkarabilir

Bloomberg, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya getirilen ve aralık ayında yürürlüğe girecek yaptırımlar listesinden kılavuz kaptanlık hizmetini çıkarma... 03.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-03T19:59+0300

2022-10-03T19:59+0300

2022-10-03T19:59+0300

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Haberde, bu hizmetin listeden çıkarılmasının, gemi sahiplerine, Rus petrol ve doğalgaz sevkiyat güzergahlarının geçtiği Danimarka boğazları gibi tehlikeli yerlerden gemileri geçirebilecek kılavuz kaptanlarını işe alma fırsatını vereceği kaydedildi. AB üyesi ülkelerin bu konuda görüşmeleri sürdürdüğü ifade edildi.Rus petrolü taşıyıcılarına Avrupalı kılavuz kaptanlarını ve sigorta hizmetlerinin verilmesine getirilen yasak yüzünden, Rus petrolünün Baltık limanlarından dünya pazarlarına ulaştırılması yolundaki kilit noktalardan biri olan Danimarka limanlarını zor durumda bıraktığı bildirildi. Yasak, önümüzdeki aralık ayında ham petrolüne, 2023’de tüm petrol ürünlerine uygulanmaya başlayacak.Bloomberg’in haberine göre, Danimarka Denizcilik Kurumu, petrol taşıyan gemilerin, boğazları geçmek için yerel kılavuz kaptanlarının hizmetine başvurması gerektiğine dikkat çekti.1857 Kopenhag Sözleşmesi, geçiş özgürlüğünü garanti ediyor ve yalnızca kılavuz kaptanlarının hizmetine başvurulmasını tavsiye ediyor. Ama bu noktada sigortayla ilgili sorun çıkıyor. Danimarka’nın kılavuz kaptanı sağlamaması durumunda sigorta maliyeti aşırı yüksek olabiliyor.

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