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https://sputniknews.com.tr/20221003/bloomberg-ab-rusyaya-yaptirim-listesinden-kilavuz-kaptanlik-hizmetini-cikarabilir-1061911182.html
Bloomberg: AB, Rusya’ya yaptırım listesinden kılavuz kaptanlık hizmetini çıkarabilir
Bloomberg: AB, Rusya’ya yaptırım listesinden kılavuz kaptanlık hizmetini çıkarabilir
Bloomberg, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya getirilen ve aralık ayında yürürlüğe girecek yaptırımlar listesinden kılavuz kaptanlık hizmetini çıkarma... 03.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-03T19:59+0300
2022-10-03T19:59+0300
ekonomi
ab
danimarka
doğalgaz
rusya
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Haberde, bu hizmetin listeden çıkarılmasının, gemi sahiplerine, Rus petrol ve doğalgaz sevkiyat güzergahlarının geçtiği Danimarka boğazları gibi tehlikeli yerlerden gemileri geçirebilecek kılavuz kaptanlarını işe alma fırsatını vereceği kaydedildi. AB üyesi ülkelerin bu konuda görüşmeleri sürdürdüğü ifade edildi.Rus petrolü taşıyıcılarına Avrupalı kılavuz kaptanlarını ve sigorta hizmetlerinin verilmesine getirilen yasak yüzünden, Rus petrolünün Baltık limanlarından dünya pazarlarına ulaştırılması yolundaki kilit noktalardan biri olan Danimarka limanlarını zor durumda bıraktığı bildirildi. Yasak, önümüzdeki aralık ayında ham petrolüne, 2023’de tüm petrol ürünlerine uygulanmaya başlayacak.Bloomberg’in haberine göre, Danimarka Denizcilik Kurumu, petrol taşıyan gemilerin, boğazları geçmek için yerel kılavuz kaptanlarının hizmetine başvurması gerektiğine dikkat çekti.1857 Kopenhag Sözleşmesi, geçiş özgürlüğünü garanti ediyor ve yalnızca kılavuz kaptanlarının hizmetine başvurulmasını tavsiye ediyor. Ama bu noktada sigortayla ilgili sorun çıkıyor. Danimarka’nın kılavuz kaptanı sağlamaması durumunda sigorta maliyeti aşırı yüksek olabiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20221003/zaharova-blinken-abd-ve-natonun-kuzey-akimlari-yok-etme-motiflerini-acikca-anlatti-1061909152.html
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ab, danimarka, doğalgaz, rusya

Bloomberg: AB, Rusya’ya yaptırım listesinden kılavuz kaptanlık hizmetini çıkarabilir

19:59 03.10.2022
© SputnikAvrupa Birliği (AB)
Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2022
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Bloomberg, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya getirilen ve aralık ayında yürürlüğe girecek yaptırımlar listesinden kılavuz kaptanlık hizmetini çıkarma olasılığını incelediğini belirtti.
Haberde, bu hizmetin listeden çıkarılmasının, gemi sahiplerine, Rus petrol ve doğalgaz sevkiyat güzergahlarının geçtiği Danimarka boğazları gibi tehlikeli yerlerden gemileri geçirebilecek kılavuz kaptanlarını işe alma fırsatını vereceği kaydedildi. AB üyesi ülkelerin bu konuda görüşmeleri sürdürdüğü ifade edildi.
Rus petrolü taşıyıcılarına Avrupalı kılavuz kaptanlarını ve sigorta hizmetlerinin verilmesine getirilen yasak yüzünden, Rus petrolünün Baltık limanlarından dünya pazarlarına ulaştırılması yolundaki kilit noktalardan biri olan Danimarka limanlarını zor durumda bıraktığı bildirildi. Yasak, önümüzdeki aralık ayında ham petrolüne, 2023’de tüm petrol ürünlerine uygulanmaya başlayacak.
Bloomberg’in haberine göre, Danimarka Denizcilik Kurumu, petrol taşıyan gemilerin, boğazları geçmek için yerel kılavuz kaptanlarının hizmetine başvurması gerektiğine dikkat çekti.
1857 Kopenhag Sözleşmesi, geçiş özgürlüğünü garanti ediyor ve yalnızca kılavuz kaptanlarının hizmetine başvurulmasını tavsiye ediyor. Ama bu noktada sigortayla ilgili sorun çıkıyor. Danimarka’nın kılavuz kaptanı sağlamaması durumunda sigorta maliyeti aşırı yüksek olabiliyor.
Kuzey Akım-2 - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2022
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