https://sputniknews.com.tr/20221003/bartinda-ari-sokmasi-can-aldi--1061881165.html

Bartın'da arı sokması can aldı

Bartın'da arı sokması can aldı

Bartın'da, 59 yaşındaki İrfan Kaz, köyde bahçede çalıştığı sırada arının boğazından sokması sonucu hayatını kaybetti. 03.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-03T01:32+0300

2022-10-03T01:32+0300

2022-10-03T01:32+0300

türkiye

bartın

arı

zehir

zehirleme

ölüm

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/19/1059112184_35:0:1886:1041_1920x0_80_0_0_9c89b1950b9edb66c6d1ab97ac0d7b0c.jpg

Olay akşam saatlerinde Bartın’a bağlı Darıören köyünde meydana geldi.Emekli 4 çocuk babası İrfan Kaz, bahçede çalıştığı sırada eşek arısı boğazından soktu. Arı sokmasına karşı alerjisi olduğu öğrenilen İrfan Kaz fenalaştı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi tarafından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

türkiye

bartın

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bartın, arı, zehir, zehirleme, ölüm