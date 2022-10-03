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Bartın'da arı sokması can aldı
Bartın'da arı sokması can aldı
Bartın'da, 59 yaşındaki İrfan Kaz, köyde bahçede çalıştığı sırada arının boğazından sokması sonucu hayatını kaybetti. 03.10.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
bartın
arı
zehir
zehirleme
ölüm
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Olay akşam saatlerinde Bartın’a bağlı Darıören köyünde meydana geldi.Emekli 4 çocuk babası İrfan Kaz, bahçede çalıştığı sırada eşek arısı boğazından soktu. Arı sokmasına karşı alerjisi olduğu öğrenilen İrfan Kaz fenalaştı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi tarafından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
türkiye
bartın
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bartın, arı, zehir, zehirleme, ölüm
bartın, arı, zehir, zehirleme, ölüm

Bartın'da arı sokması can aldı

01:32 03.10.2022
© Pixabayarı, üzüm, meyve
arı, üzüm, meyve - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2022
© Pixabay
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Bartın'da, 59 yaşındaki İrfan Kaz, köyde bahçede çalıştığı sırada arının boğazından sokması sonucu hayatını kaybetti.
Olay akşam saatlerinde Bartın’a bağlı Darıören köyünde meydana geldi.

Emekli 4 çocuk babası İrfan Kaz, bahçede çalıştığı sırada eşek arısı boğazından soktu. Arı sokmasına karşı alerjisi olduğu öğrenilen İrfan Kaz fenalaştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi tarafından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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