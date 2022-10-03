https://sputniknews.com.tr/20221003/bakan-varank-egitim-merkezlerimizle-insanlarimizin-istihdam-edilmelerini-sagladigimiz-projeler-var-1061906598.html

Bakan Varank: Eğitim merkezlerimizle insanlarımızın istihdam edilmelerini sağladığımız projeler var

Bakan Varank: Eğitim merkezlerimizle insanlarımızın istihdam edilmelerini sağladığımız projeler var

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Mesleki eğitim merkezlerimizle insanlarımızın eline adeta bir altın bilezik takıp istihdam edilmelerini... 03.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-03T17:55+0300

2022-10-03T17:55+0300

2022-10-03T17:55+0300

türkiye

mustafa varank

türkiye

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Bakan Varank, Turgut Reis Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'ndeki Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Mesleki Eğitim Merkezi'nin açılış töreninde, mesleki eğitimin önemine dikkati çekti.Bu alanda yapılan çalışmalara değinen Varank, "Mesleki eğitim şu anda Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, özellikle üretim tarafında karşımıza çıkan, sanayicinin, 'Sayın Bakanım biz eleman arıyoruz, bulamıyoruz' dediği bir alan. Mesleki eğitim merkezlerimizle insanlarımızın eline adeta bir altın bilezik takıp istihdam edilmelerini sağladığımız projelerimiz var." diye konuştu.Program sonrası Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar ile Kesikbaş tarafından "Eskişehir Model Fabrika" protokolü imzalandı.Bakan Varank, protokole ilişkin yaptığı konuşmada, model fabrikanın, Eskişehir gibi sanayisi güçlü bir şehir için önemli olduğunu vurguladı.Model fabrikanın, Türkiye'de Birleşmiş Milletler ile başlattıkları bir proje olduğunu dile getiren Varank, şunları kaydetti:"Burada işletmelerimize yalın üretimi öğretiyoruz. Nerelerde israf yapıyorlar? Nasıl süreçlerini hızlandırabilirler, daha verimli olabilirler? Daha az kaynak kullanarak nasıl daha iyi ve daha fazla üretim yapabilirler? Bunu öğrettiğimiz bir model. Şu anda Türkiye'de 8 model fabrikamız var. Burada işletmeler 'öğren dönüştür' programlarıyla öğrendikleri teknikleri kendi firmalarında, kendi üretim tesislerinde uygulayıp, çok ciddi verimlilik artışları, yüzde 100'e, yüzde 150'ye yakın verimlilik artışı elde eden firmalarımız var. Burada işletmelerimize bu eğitimleri model fabrikalar verecek. Bunu burada uygulamış olacağız ama bu eğitimleri, firmalarımız alabilsinler diye, onlara bir maliyet avantajı olsun diye burada verilen eğitimin önemli bir kısmını da KOSGEB olarak biz üstleniyoruz. Buradaki eğitim masraflarını da KOSGEB olarak, firmalarımız başvurduklarında önemli bir kısmını geri alabiliyorlar. Bu manada da her türlü sanayiciye, Eskişehir gibi KOBİ'leri güçlü bir şehre katkısı olacak bir projemiz."Varank ve beraberindekilere, öğrencilerin bulunduğu CNC dersliğinde İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre tarafından bilgilendirme yapıldı. Daha sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Turgut Reis Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde forklift simülasyonunu test etti.

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