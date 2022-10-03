https://sputniknews.com.tr/20221003/bakan-soylu-izmirde-kuran-i-kerime-saygisizlik-yapan-iki-kisi-gozaltina-alindi-1061914219.html
Bakan Soylu: İzmir'de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki kişi gözaltına alındı
Bakan Soylu: İzmir'de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki kişinin gözaltına alındığını açıkladı. 03.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-03T21:30+0300
2022-10-03T21:30+0300
2022-10-03T21:31+0300
türkiye
süleyman soylu
izmir
kuran-ı kerim
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "İzmir'de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki edepsizin kimlikleri emniyet teşkilatımızca tespit edildi ve savcılık talimatı ile gözaltına alındılar" bilgisine yer verdi.İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler 22 yaşındaki B.C.Ç. ve 24 yaşındaki M.A.D'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.İşçi oldukları belirtilen şüphelilerin söz konusu görüntüleri yaklaşık 1 ay önce bir evde çektikleri belirtildi.Zanlıların işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği ifade edildi.
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süleyman soylu, izmir, kuran-ı kerim
süleyman soylu, izmir, kuran-ı kerim
Bakan Soylu: İzmir'de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki kişi gözaltına alındı
21:30 03.10.2022 (güncellendi: 21:31 03.10.2022) Abone ol
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "İzmir'de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki edepsizin kimlikleri emniyet teşkilatımızca tespit edildi ve savcılık talimatı ile gözaltına alındılar" bilgisine yer verdi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler 22 yaşındaki B.C.Ç. ve 24 yaşındaki M.A.D'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
İşçi oldukları belirtilen şüphelilerin söz konusu görüntüleri yaklaşık 1 ay önce bir evde çektikleri belirtildi.
Zanlıların işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği ifade edildi.