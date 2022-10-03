https://sputniknews.com.tr/20221003/bakan-soylu-izmirde-kuran-i-kerime-saygisizlik-yapan-iki-kisi-gozaltina-alindi-1061914219.html

Bakan Soylu: İzmir'de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki kişi gözaltına alındı

Bakan Soylu: İzmir'de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki kişinin gözaltına alındığını açıkladı. 03.10.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

süleyman soylu

izmir

kuran-ı kerim

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "İzmir'de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki edepsizin kimlikleri emniyet teşkilatımızca tespit edildi ve savcılık talimatı ile gözaltına alındılar" bilgisine yer verdi.İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler 22 yaşındaki B.C.Ç. ve 24 yaşındaki M.A.D'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.İşçi oldukları belirtilen şüphelilerin söz konusu görüntüleri yaklaşık 1 ay önce bir evde çektikleri belirtildi.Zanlıların işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği ifade edildi.

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süleyman soylu, izmir, kuran-ı kerim