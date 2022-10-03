https://sputniknews.com.tr/20221003/bakan-kurum-2-yilda-soz-verdigimiz--gibi-konutlarimizi-bitirip-etaplar-halinde-teslimini--yapacagiz-1061920150.html

Bakan Kurum: 2 yılda söz verdiğimiz gibi konutlarımızı bitirip etaplar halinde teslimini yapacağız

Bakan Kurum: 2 yılda söz verdiğimiz gibi konutlarımızı bitirip etaplar halinde teslimini yapacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projelerine ilişkin, "İnşallah 2023'ün ilk çeyreğinde bütün sözleşmelerimizi TOKİ... 03.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-03T23:50+0300

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2022-10-03T23:58+0300

murat kurum

toki

balıkesir

ayvalık

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, 'Dünya Habitat Günü' programı kapsamında geldiği Balıkesir'de Zağnos Paşa Camisi'nin etrafında yapılan çevre düzenlemesini inceledi.Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Kurum, Dünya Habitat Günü dolayısıyla çok güzel bir organizasyonla tüm dünyaya mesaj verdiklerini söyledi.Kurum, dünyanın birçok ülkesinden yabancı misafirleri Balıkesir'de ağırladıklarını belirterek, şunları kaydetti:'Her bir vatandaşımızı kucaklayacağız'Balıkesir'e gelen yabancı misafirlerin Türkiye'nin duruşunu takdirle karşıladığını anlatan Kurum, "İnsanlığın ve ortak evimiz dünyanın geleceğini inşallah hep birlikte kurtaracağız. İklim değişikliğiyle mücadele edeceğiz. Vatandaşlarımıza eşit mesafede duracağız. Her bir vatandaşımızı kucaklayacağız ve onların gönlüne girmek suretiyle bütün hizmetlerimizi 81 ilimize 780 bin metrekare vatan toprağına götürmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.Kurum, AK Parti hükümetlerinin son 20 yıldaki yatırımlarına değinerek, Balıkesir'e de bu sürede 24 milyar liralık yatırım yapıldığını vurguladı.Balıkesir'e 9 millet bahçesinin kazandırdıklarını dile getiren Kurum, "9 millet bahçesinin ikisini açılışa hazır hale getirdik. Yapımı devam edenler var. Balıkesir'in o güzelliğine, güzellik katacak adımları atmaya devam ediyoruz" dedi.Kurum, 100 bin sosyal konut projesi kapsamında 5 farklı projede 3 bin 600 sosyal konutun yapımının devam ettiğini ifade ederek, şöyle devam etti:Balıkesir'e 4 bin konutluk arsa tahsisi yapılacağını belirten Kurum, meydan düzenlemesi konusuna da çok önem verdiklerini anlattı.Kurum, 45 ilde meydan projelerini yürüttüklerini dile getirerek, şöyle konuştu:Bakan Kurum, Balıkesir'e yapılan diğer yatırımları da anlatarak, "Balıkesir merkezde Milli Kuvvetler Caddesi ve Ali Hikmet Meydanı 'Sokak Sağlıklaştırma' çalışmalarının da ihalesini büyükşehir belediyemiz yaptı. Biz de oraya gerek hibe, gerek kredi, gerek teknik destek vermek suretiyle bu projeyi de Balıkesir'imize kazandıracağız." dedi.'Milletimize hizmet götürüyoruz'Bakan Murat Kurum, Ayvalık'taki Sarımsaklı Plajı'na da değinerek, "Buranın güzelliğine hiçbir şekilde zarar vermeyecek, hiçbir şekilde betonlaşmanın olmadığı, vatandaşlarımızın otopark ihtiyacının giderileceği, yine sahildeki o kumların üzerinde ahşap ünitelerle günlük ihtiyaçlarını vatandaşlarımızın karşılayacağı çok önemli bir düzenlemeyi Ayvalık'a, Sarımsaklı'ya kazandıracağız. Bu kapsamdaki çalışmamıza da hem hibe hem de kredi desteği veriyoruz. Bu noktada da inşallah Sarımsaklı bugünkü halinden çok daha güzel hale gelecek ve orada vatandaşlarımızı en güzel haliyle ağırlıyor olacak" ifadelerini kullandı.Bakan Kurum, 25 Ekim'de 17 ilde 5 bin konutun temelini atacaklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

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murat kurum, toki, balıkesir, ayvalık