Bakan Kirişci: Bugün dünyanın gündemini belirleyen bir Türkiye var

Bakan Kirişci, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığınca bir otelde düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programındaki konuşmasında, "Muhalefet önemlidir, muhalefet demokrasilerde iktidardan çok daha önemlidir ama Türkiye'de muhalefet diye bir şey yok. Türkiye'de içeride ve dışarıda vesayet odaklarının kuklası haline gelmiş çevreler var, birbirine benzemezler var. Bir şeyler üretebilmek için AK Parti karşıtlığı, Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı ama ötesinde Türkiye'nin bu geldiği noktayı hazmedemeyen bir muhalefet var" dedi.Türkiye'nin hızla gücüne güç kattığına işaret eden Kirişci, "Bugün dünyanın gündemini belirleyen bir Türkiye var. Özellikle BM'lerin her yıl açılış törenlerinde 'dünya beşten büyüktür' diyen ve bunu bütün dünyaya haykıran bir lider ve onun izlediği dış politika var" dedi.'İstihdam artıyor, işsizlik düşüyor'Ekonomiye dair değerlendirmelerini paylaşan Kirişci, "Evet, bugün enflasyon gibi problemimiz, hayat pahalılığıyla ilgili bir problemimiz var, doğrudur ama unutmayın 2001'de dünyada herhangi bir ekonomik kriz yoktu ama Türkiye Sakıp Ağa'nın (Sakıp Sabancı) dediği gibi yüzde 50 fakirleşti, ekonomik ve siyasi kriz Türkiye'nin üzerinden silindir gibi geçti. Bugün enflasyon var, evet ama Allah aşkına rafta bulunmayan, olmayan bir ürün var mı? İstihdam her geçen gün artıyor, işsizlik rakamı her geçen gün düşüyor" ifadelerini kullandı.Tarım ve Orman Bakanı, "Önce Antalya diplomasi forumuyla daha sonra 22 Temmuz'da neticelenen tahıl zirvesiyle bir taraftan Ukrayna bir tarafta Rusya diğer tarafta dünyanın ortak örgütü BM, bu tarafta Türkiye. Peki kim diyebilir bu da kendiliğinden oldu. Bugün dünya nefes aldı, 5,5 milyon ton hububat tahıl koridorundan geçti. Şu anda 5,5 milyon ton hububat bu koridordan geçti ve dünya bir nefes aldı, rahatladı" değerlendirmesini yaptı.'Yeni yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak'Türkiye'nin önünün açık olduğunu söyleyen Bakan, "Türkiye bugünkü durumuna durup dururken gelmedi. Biz artık 782 bin metrekareye sığacak bir ülke değiliz. Biz global oyuncuyuz, dünya bizi dikkatle izlemek ve kale almak zorundadır. İnşallah gelecek yıl Cumhuriyetimizin 100. yılını geride bırakıyoruz. Yeni bir yüzyıl daha başlıyor, Türkiye'nin yüzyılı olacak" dedi.

