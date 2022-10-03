https://sputniknews.com.tr/20221003/bakan-kirisci-59-bin-791-ciftcimiz-bugun-e-devlete-giris-yapti-gercekten-muthis-bir-ilgi-1061912645.html

Bakan Kirişçi: 59 bin 791 çiftçimiz bugün e-Devlet'e giriş yaptı, gerçekten müthiş bir ilgi

Bakan Kirişçi: 59 bin 791 çiftçimiz bugün e-Devlet'e giriş yaptı, gerçekten müthiş bir ilgi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 1 Ekim 2022'den itibaren e-Devlet üzerinden yapılmaya başlanan Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) girişlerin 3 günde 59 bin... 03.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-03T20:41+0300

2022-10-03T20:41+0300

2022-10-03T20:44+0300

vahit kirişçi

politika

çiftçi

şanlıurfa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/13/1058885190_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_97f74ade20d2ad5a5233d81d336e1fc6.jpg

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyaret etti, kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.Valilikte düzenlenen 'Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı'na katılan Kirişci, burada yaptığı konuşmada kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Çiftçi bir aileden geldiği için üreticileri çok iyi anladığını vurgulayan Kirişci, sözlerini şöyle sürdürdü:Kirişci, çiftçilerin mazot ve gübre desteğini artık 6 ay öncesinde alma imkanı bulduğunu belirtti."Ziraat Bankası’nın üreticilerimize kullandırdığı 100 bin lira limitli faizsiz kredinin limitini 200 bin liraya, 200 bin liralık kredinin de yine 100 bin liralık kısmını üreticilerimizin kartına sadece mazot ve gübre alımında kullanacağı şekilde ayni olarak yüklemiş olacağız. Bu da bir dönüşüm değil midir?" diyen Kirişci, dijitalleşme çalışmaları kapsamında da önemli bir adım attıklarını kaydetti.Kirişci, ÇKS'yi elektronik ortama taşıyacaklarını belirttiklerini ifade ederek, 1 Ekim itibarıyla bu uygulamanın başladığını söyledi.Artık üreticilerin ÇKS ile ilgili başlangıç işlemlerini Tarım ve Orman İl ve İlçe müdürlüklerinde veya ilgili birimlerde değil evlerinde bilgisayar ve e-Devlet uygulamasına girebilecekleri her yerden bilgilerini güncelleyeceklerini anlattı.Kirişci, "Şu anda 59 bin 791 çiftçimiz bugün itibarıyla 'e-Devlet'e giriş yaptı. Bu gerçekten müthiş bir ilgi" ifadelerini kullandı.Şanlıurfa ve bölgenin elektrikle ilgili sorunları bulunduğuna işaret eden Kirişci, bu konuda gerek bakanlıklar düzeyinde gerekse özel şirket anlamında çözüm üretecek formüller geliştirdiklerini söyledi.Türkiye'nin sulanabilir arazi miktarının her geçen gün attığına dikkati çeken Kirişci, susuz toprakları da en yakın sürede suya kavuşturmayı hedeflediklerini belirtti.Kirişci, yaklaşan seçimlerde çiftçilerden destek istedi.

şanlıurfa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vahit kirişçi, çiftçi, şanlıurfa