Bakan Akar: TSK kesinlikle Libya'da yabancı güç değil

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetler'inin (TSK) Libya'da kesinlikle bir yabancı güç olmadığını, Türk askerinin Libya'da dost ve kardeş bir ülkenin unsurları olarak görev yaptığını söyledi..Bakan Akar, Libya'nın başkenti Trablus’ta Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi.Libya-Türkiye ilişkilerinin 500 yıllık ortak tarih ve kültüre dayandığını belirten Akar, "Bu bağlamda meseleye yaklaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman tekrarladığı gibi Libya'nın toprak bütünlüğü, egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve istikrarı bizim için gerçekten çok önemli. Bu konuda elde edilen kazanımlar var. Bu kazanımların muhafaza edilmesi yine Türkiye ile Libya arasında işbirliğini gerekli kılmaktadır" dedi.Akar, Libya'da çatışmaların sona erdirilerek barışçıl yol ve yöntemlerle siyasi sürecin başlatılmasında herkesin katkısı olduğunu ve gelinen aşamadan büyük memnuniyet duyduklarını aktardı.Türkiye ile Libya arasında 2019'da imzalanan mutabakat muhtıralarının önemine işaret eden Akar, bu anlaşmaların iki ülkenin dostluk, kardeşlik, ortak tarih ve ortak değerlerinin somutlaşmış örneği olduğunu belirtti.'Çok şükür beraber yaptığımız çalışmalarla başarı sağlandı'Libya'da zaman zaman "Türkiye'nin yabancı bir güç" olarak gündeme getirildiğini anımsatan Milli Savunma Bakanı Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları kesinlikle burada yabancı güç değil. Biz burada Libya'nın dost ve kardeş bir ülkenin unsurlarıyız" dedi.Libya'nın 2019'daki sıkıntılı günlerinde hükümetten gelen davetlere kimsenin cevap vermediğini hatırlatan Akar, "Türkiye, bu ortak tarihi ve ortak değerlerin gereği olarak, kardeşliğimizin ve dostluğumuzun gereği olarak sonu ne olursa olsun buradaki kardeşlerimize elimizden gelen yardımı yapmak üzere elimizi taşın altına soktuk, girdik bu işlere. Çok şükür beraber yaptığımız çalışmalarla başarı sağlandı" ifadelerini kullandı."Libya Libyalılarındır" sloganıyla meseleye yaklaşarak ülkenin birlik ve beraberliğini istediklerini vurgulayan Bakan Akar, Libya'da çatışmaların yeniden başlaması ve kardeş kanının dökülmesini arzu etmediklerini, bunun önlenmesi için Türkiye'ye düşen ne varsa yapmaya hazır olduklarını belirtti.Libya'da barış ve huzurun bir an önce sağlanmasının Türkiye'nin en büyük temennisi olduğunu söyleyen Akar, barış ve istikrar için ise seçimlerin gerçekleşmesi gerektiğine dikkati çekti.'Libya Libyalılarındır diyoruz'Akar, Libya'nın kendi kendine yeterli hale gelmesi bakımından samimi gayret gösteren tek ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, "Libya Libyalılarındır diyoruz. Her konuda biz birlik ve beraberlik istiyoruz, iş birliği istiyoruz. Biz sizin için çalışıyoruz, biz sizin için varız. Bunun dışında bizim herhangi bir gündemimiz söz konusu olamaz" dedi.Her ülkede olduğu gibi Libya'da da güvenliğin önemli bir konu olduğunu kaydeden Akar, bunun için nizami ordunun kurulması gerektiğini, diğer silahlı grupların da buraya entegre edilmesiyle güvenliğin sağlanabileceğini ifade etti.Terörle mücadelenin ve yasa dışı göçün engellenmesinin de güvenlik açısından önemli olduğunu söyleyen Milli Savunma Bakanı, bu konularda da Türkiye'nin katkı vermeye hazır olduğunu dile getirdi.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Libya'daki 5 merkezde eğitimlerini sürdürdüğünü hatırlatan Akar, bu eğitimleri Libyalıların güvenliği için geleceğe yatırım olarak değerlendirdi.Bakan Akar ayrıca bu eğitim merkezlerinin sadece Libya için değil tüm Afrika bölgesi için eğitim merkezleri haline geleceği vurgusu yaptı.

