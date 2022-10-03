https://sputniknews.com.tr/20221003/adalet-bakani-bozdag-turkiyeye-bidenin-ya-da-abnin-uyguladigi-stratejiler-sokmez-1061916265.html

Adalet Bakanı Bozdağ: Türkiye’ye Biden’in ya da AB’nin uyguladığı stratejiler sökmez

Adalet Bakanı Bozdağ: Türkiye’ye Biden’in ya da AB’nin uyguladığı stratejiler sökmez

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “ABD başkanı Biden, ‘Dostlarımızla yeni bir strateji uygulayacağız’ dedi. Ama ben buradan şunu ifade etmek isterim. Türkiye’ye... 03.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-03T22:14+0300

2022-10-03T22:14+0300

2022-10-03T22:14+0300

türkiye

bekir bozdağ

adalet bakanlığı

ak parti

joe biden

abd

ab

türkiye-ab ilişkileri

nato

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/03/1061914941_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0d3bab4c2bd7468eb2a1c399745290d3.jpg

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nı ziyaretinde yaptığı konuşmada, altılı masanın yaklaşık bir yıldır bir araya geldiğini ifade etti."Bu altılı masa toplanıp duruyor. İkinci tura başladılar. Toplanıyorlar, kapıda birbirini karşılıyorlar, yemek ikram ediyorlar, konuşuyorlar. Ne konuştuklarını da doğru dürüst bilmiyoruz, bir de bildiri yayınlıyorlar, dağılıyorlar" ifadesini kullanan Bozdağ, altılı masanın aldığı bir kararın, ürettiği bir projenin bulunmadığını, bütün işleri komisyonlara havale ettiğini dile getirdi."Karar alamayan, karar alacakları konuları masada gündeme getirip konuşma cesareti gösteremeyen, konuştuklarında ortaya çıkacak sonuçlardan endişe eden, bu endişelerden oluşan yedili masa, ülke yönetiminde olsa, Türkiye ciddi bir sorunla karşı karşıya gelse, bunlar toplanıp, konuşup birbiriyle anlaşıp, birbirini ikna edene kadar atı alan Üsküdar'ı geçer. Türkiye'nin öyle bir zamana ihtiyacı yok" diyen Bozdağ, şunları kaydetti:AK Parti kurulduğunda "Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dediklerini aktaran Bozdağ, güçlü bir Türkiye için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtti.Her alanda büyük reformlara imza attıklarının altını çizen Bozdağ, Türkiye'nin önünü açacak adımların atıldığını ifade etti.'2023'le başlayan yüzyıl, yeni bir Türkiye yüzyılı olacak'Bakan Bozdağ, şöyle devam etti:'Bu millet, kendi taktiğini ve kendi stratejisini her daim kendi yapar'Uluslararası güçlerin ve bazı çevrelerin, istedikleri istikamete sevk etmek için Türkiye'yi durdurmak istediğini vurgulayan Bakan Bozdağ, ABD Başkanı Joe Biden'ın "Dostlarımızla yeni bir strateji uygulayacağız" dediğini aktardı:"Terörle mücadeleyi sınırların dışına aktardık. Oradaki teröristler dahil uluslararası güçler, bütün çevreler Türkiye’yi istedikleri istikamete sevk etmek için Türkiye’yi durdurmak istiyorlar. Bunun yolu Türkiye’nin liderinin yolunun kesmekten geçiyor. Onun için ABD Başkanı Biden, ‘Dostlarımızla yeni bir strateji uygulayacağız’ dedi. Ama ben buradan şunu ifade etmek isterim. Türkiye’ye Biden’ın ya da AB’nin uyguladığı stratejiler sökmez. Çünkü bu millet, kendi taktiğini ve kendi stratejisini her daim kendi yapar, kendi uygular. Dışarıdakilere umut bağlayanlar, başkalarının hesabına göre hesap tutanlar dün olduğu gibi bugün de aldanacaklardır. 2023 sandığında milletimiz bütün hesapları yeniden yapacak, gerektiğinde toplayarak, gerektiğinde çarparak, gerektiğinde bölerek Türkiye'nin yeni istikametini daha güçlü bir şekilde tayin edecektir.'Milletimiz hesapları yeniden yapacak'Koalisyon hükümetleri döneminde yaşananları anlatan Bakan Bozdağ, 1991'den AK Parti iktidara gelene kadar 9 koalisyon hükümetinin kurulduğunu, bu dönemde ekonomik krizlerin ve 28 Şubat sürecinin yaşandığını aktardı. Bekir Bozdağ, "Türkiye koalisyonlarla yönetildiği o yıllarda ne kazandı? Kocaman bir sıfır" dedi.AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile de görüşen Bakan Bozdağ'a, AK Parti Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Emine Yavuz Gözgeç, Zafer Işık, Refik Özen, Osman Mesten eşlik etti.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bekir bozdağ, adalet bakanlığı, ak parti, joe biden, abd, ab, türkiye-ab ilişkileri, nato