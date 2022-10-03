ABD’li Google Türkiye’deki askeri üs ve tesislerin uydu görüntülerini yayınlarken Yandex gizliyor
© Sputnik9. Ana Jet Üs Komutanlığı - Google
© Sputnik
Özel
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte önemli bir açık kaynak istihbaratı aracı haline gelen internet ülkelerin ulusal güvenliği için tehlike yaratıyor. Uydu görüntüsü servisi sağlayan ABD’li Google, Türkiye’deki askeri üs ve tesisleri açık açık yayınlarken Rus Yandex ise sansürle gösteriyor. Yunanistan örneğinde ise durum tam tersi şekilde gelişiyor.
Sputnik’in yaptığı araştırmaya göre ABD’li internet arama motoru Google’ın sunduğu Google Earth adlı uydu görüntüleri servisinde, Türkiye’nin askeri üs ve tesisleri sansürsüz bir şekilde yayınlanıyor. Bu görüntülerde Türkiye’nin stratejik uçak ve gemileri net bir şekilde görülüyor, askeri üs ve tesislerin yerleşimi tüm ayrıntıları ile gösteriliyor.
Ancak aynı harita örneğin Yunanistan’a çevrildiğinde askeri üs ve tesislerin net bir şekilde blurlandığı ve sansürlendiği görünüyor. Bu askeri üs ve tesisler arasında ABD’nin Yunanistan’da kullandığı Suda Deniz Üssü gibi bölgelerin olması da dikkat çekiyor. Google’ın bu sansürü Avrupa’daki birçok ülke ve İsrail için de uyguladığı görünüyor.
Öte yandan Google’da Rusya’nın da bütün askeri üs ve tesisleri de sansürsüz yayınlanıyor.
Rusya merkezli internet servisi Yandex de Google gibi uydu görüntüsü hizmeti sunuyor. Ancak Yandex’te ise Türkiye’nin askeri üs ve tesislerinin ve çevresinin sansürlendiği görünüyor. Yunanistan’da ve birçok başka ülkede Google tarafından sansürlenen askeri üs ve tesislerin ise Yandex’te açıkça yayınlanıyor.
Örneğin aşağıda Google Earth'ten alınan görüntüde Balıkesir'deki 9. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda bulunan Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16'lar net bir şekilde görünüyor.
© Sputnik9. Ana Jet Üs Komutanlığı - Google
9. Ana Jet Üs Komutanlığı - Google
© Sputnik
Alttaki Yandex'ten alınan görüntüde ise 9. Ana Jet Üs Komutanlığı'nın blurlandığı görünüyor.
© Sputnik9. Ana Jet Üs Komutanlığı - Yandex
9. Ana Jet Üs Komutanlığı - Yandex
© Sputnik
Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait Aksaz ve Gölcük'teki deniz üslerinde de aynı durum görünüyor.
© SputnikAksaz Deniz Üssü - Google
Aksaz Deniz Üssü - Google
© Sputnik
© SputnikAksaz Deniz Üssü - Yandex
Aksaz Deniz Üssü - Yandex
© Sputnik
© SputnikGölcük Deniz Ana Üssü - Google
Gölcük Deniz Ana Üssü - Google
© Sputnik
© SputnikGölcük Deniz Ana Üssü - Yandex
Gölcük Deniz Ana Üssü - Yandex
© Sputnik
Yunanistan'ın ABD ile ortak kullandığı Larissa Hava Üssü ve Suda Deniz Üssü ise Google'da sansürlenirken Yandex'te net bir şekilde gösteriliyor.
© SputnikYunanistan ve ABD kullanımındaki Larissa Hava Üssü - Google
Yunanistan ve ABD kullanımındaki Larissa Hava Üssü - Google
© Sputnik
© SputnikYunanistan ve ABD kullanımındaki Larissa Hava Üssü - Yandex
Yunanistan ve ABD kullanımındaki Larissa Hava Üssü - Yandex
© Sputnik
© SputnikYunanistan ve ABD kullanımındaki Suda Deniz Üssü - Google
Yunanistan ve ABD kullanımındaki Suda Deniz Üssü - Google
© Sputnik
© SputnikYunanistan ve ABD kullanımındaki Suda Deniz Üssü - Yandex
Yunanistan ve ABD kullanımındaki Suda Deniz Üssü - Yandex
© Sputnik