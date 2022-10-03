https://sputniknews.com.tr/20221003/abdli-google-turkiyedeki-askeri-us-ve-tesislerin-uydu-goruntulerini-yayinlarken-yandex-gizliyor-1061903810.html

ABD’li Google Türkiye’deki askeri üs ve tesislerin uydu görüntülerini yayınlarken Yandex gizliyor

ABD’li Google Türkiye’deki askeri üs ve tesislerin uydu görüntülerini yayınlarken Yandex gizliyor

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte önemli bir açık kaynak istihbaratı aracı haline gelen internet ülkelerin ulusal güvenliği için tehlike yaratıyor. Uydu... 03.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-03T16:16+0300

2022-10-03T16:16+0300

2022-10-03T16:16+0300

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Sputnik’in yaptığı araştırmaya göre ABD’li internet arama motoru Google’ın sunduğu Google Earth adlı uydu görüntüleri servisinde, Türkiye’nin askeri üs ve tesisleri sansürsüz bir şekilde yayınlanıyor. Bu görüntülerde Türkiye’nin stratejik uçak ve gemileri net bir şekilde görülüyor, askeri üs ve tesislerin yerleşimi tüm ayrıntıları ile gösteriliyor.Ancak aynı harita örneğin Yunanistan’a çevrildiğinde askeri üs ve tesislerin net bir şekilde blurlandığı ve sansürlendiği görünüyor. Bu askeri üs ve tesisler arasında ABD’nin Yunanistan’da kullandığı Suda Deniz Üssü gibi bölgelerin olması da dikkat çekiyor. Google’ın bu sansürü Avrupa’daki birçok ülke ve İsrail için de uyguladığı görünüyor.Öte yandan Google’da Rusya’nın da bütün askeri üs ve tesisleri de sansürsüz yayınlanıyor.Rusya merkezli internet servisi Yandex de Google gibi uydu görüntüsü hizmeti sunuyor. Ancak Yandex’te ise Türkiye’nin askeri üs ve tesislerinin ve çevresinin sansürlendiği görünüyor. Yunanistan’da ve birçok başka ülkede Google tarafından sansürlenen askeri üs ve tesislerin ise Yandex’te açıkça yayınlanıyor.Örneğin aşağıda Google Earth'ten alınan görüntüde Balıkesir'deki 9. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda bulunan Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16'lar net bir şekilde görünüyor.Alttaki Yandex'ten alınan görüntüde ise 9. Ana Jet Üs Komutanlığı'nın blurlandığı görünüyor.Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait Aksaz ve Gölcük'teki deniz üslerinde de aynı durum görünüyor.Yunanistan'ın ABD ile ortak kullandığı Larissa Hava Üssü ve Suda Deniz Üssü ise Google'da sansürlenirken Yandex'te net bir şekilde gösteriliyor.

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Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

türkiye, yunanistan, google, yandex, abd, rusya, istihbarat, uydu