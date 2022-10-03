https://sputniknews.com.tr/20221003/30-uyeli-natoda-9-ulkenin-cumhurbaskanindan-ukraynanin-uyeligine-destek-aciklamasi-1061911780.html

30 üyeli NATO'da 9 ülkenin cumhurbaşkanından Ukrayna'nın üyeliğine destek açıklaması

30 üyeli NATO'da 9 ülkenin cumhurbaşkanından Ukrayna'nın üyeliğine destek açıklaması

Çek Cumhuriyeti, Estonya, Letonya, Litvanya, Kuzey Makedonya, Karadağ, Polonya, Romanya ve Slovakya cumhurbaşkanları, Ukrayna'nın NATO üyeliği hedefine... 03.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-03T20:14+0300

2022-10-03T20:14+0300

2022-10-03T20:41+0300

ukrayna

nato

destek

açıklama

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbass, Herson ve Zaporojye'nin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmaları imzalaması üzerine Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in 'hızlandırılmış süreçle NATO üyeliği başvurusu' açıklaması yapmasının ardından Kuzey Atlantik ittifakı hareketlendi.NATO üyesi 9 ülkenin cumhurbaşkanları, dün bir araya gelerek Ukrayna'nın üyelik hedefine desteklerini açıkladı. 9 lider, tüm müttefiklere Kiev'e askeri desteği 'önemli ölçüde artırma' çağrısı da yaptı.'NATO'nun 2008 Bükreş Zirvesi kararının arkasındayız'Çek Cumhuriyeti, Estonya, Letonya, Litvanya, Kuzey Makedonya, Karadağ, Polonya, Romanya ve Slovakya cumhurbaşkanları, "Ukrayna'nın gelecekteki üyeliğine ilişkin NATO'nun 2008 Bükreş Zirvesi kararının kesinlikle arkasındayız" dedi. Bükreş zirvesinde, ittifak üyeleri, Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO'ya üyelik arzusunu memnuniyetle karşıladıklarını açıklarken, bu iki ülkenin katılımı için herhangi bir zaman çerçevesi sunmamıştı.9'lu açıklamada "Ukrayna'yı Rusya'nın işgaline karşı savunmasında destekliyoruz, Rusya'dan işgal altındaki tüm bölgelerden derhal geri çekilmesini talep ediyoruz ve tüm müttefikleri Ukrayna'ya askeri yardımlarını önemli ölçüde artırmaya teşvik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye'nin Rusya Federasyonu'na bağlanmasına atıfla "Rusya'nın herhangi bir Ukrayna bölgesini ilhak etme girişimlerini asla tanımayacağız" denildi. Zelenskiy'e ne karşılık gelmişti?Diğer yandan Zelensky'nin NATO'ya hızlı üyelik hedefine dair açıklaması geldiğinde, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'üyelik konusundaki herhangi bir kararın 30 üyenin tamamının oybirliğiyle alınması gerektiği' karşılığını verdi. NATO'nun 'açık kapı politikası' olduğunu vurgulayan Stoltenberg, 'şu anda ittifakın en büyük önceliğinin hem askeri hem de mali olarak Ukrayna'yı desteklemek olduğunu, kendisinin bunun aynı zamanda Rusya'nın eylemlerine en iyi yanıt verme yolu olduğuna inandığını' dile getirdi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da 'şu anda en iyi yolun Ukrayna'ya pratik destek sağlamak olduğunu, Brüksel'deki sürecin farklı bir zamanda ele alınması gerektiğini' söyledi. Kiev: Başvuru gönderildiUkrayna Başbakan Yardımcısı Olga Stefanishyna ise dünkü açıklamasında, 'Kiev'in NATO'ya katılım başvurusunu Brüksel'e gönderdiğini' duyurdu.

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