https://sputniknews.com.tr/20221003/30-uyeli-natoda-9-ulkenin-cumhurbaskanindan-ukraynanin-uyeligine-destek-aciklamasi-1061911780.html
30 üyeli NATO'da 9 ülkenin cumhurbaşkanından Ukrayna'nın üyeliğine destek açıklaması
30 üyeli NATO'da 9 ülkenin cumhurbaşkanından Ukrayna'nın üyeliğine destek açıklaması
Çek Cumhuriyeti, Estonya, Letonya, Litvanya, Kuzey Makedonya, Karadağ, Polonya, Romanya ve Slovakya cumhurbaşkanları, Ukrayna'nın NATO üyeliği hedefine... 03.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-03T20:14+0300
2022-10-03T20:14+0300
2022-10-03T20:41+0300
ukrayna
nato
destek
açıklama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/14/1056531321_0:0:775:435_1920x0_80_0_0_ab74bbef2d7702f2f2c077907d7b1a6c.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbass, Herson ve Zaporojye'nin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmaları imzalaması üzerine Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in 'hızlandırılmış süreçle NATO üyeliği başvurusu' açıklaması yapmasının ardından Kuzey Atlantik ittifakı hareketlendi.NATO üyesi 9 ülkenin cumhurbaşkanları, dün bir araya gelerek Ukrayna'nın üyelik hedefine desteklerini açıkladı. 9 lider, tüm müttefiklere Kiev'e askeri desteği 'önemli ölçüde artırma' çağrısı da yaptı.'NATO'nun 2008 Bükreş Zirvesi kararının arkasındayız'Çek Cumhuriyeti, Estonya, Letonya, Litvanya, Kuzey Makedonya, Karadağ, Polonya, Romanya ve Slovakya cumhurbaşkanları, "Ukrayna'nın gelecekteki üyeliğine ilişkin NATO'nun 2008 Bükreş Zirvesi kararının kesinlikle arkasındayız" dedi. Bükreş zirvesinde, ittifak üyeleri, Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO'ya üyelik arzusunu memnuniyetle karşıladıklarını açıklarken, bu iki ülkenin katılımı için herhangi bir zaman çerçevesi sunmamıştı.9'lu açıklamada "Ukrayna'yı Rusya'nın işgaline karşı savunmasında destekliyoruz, Rusya'dan işgal altındaki tüm bölgelerden derhal geri çekilmesini talep ediyoruz ve tüm müttefikleri Ukrayna'ya askeri yardımlarını önemli ölçüde artırmaya teşvik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye'nin Rusya Federasyonu'na bağlanmasına atıfla "Rusya'nın herhangi bir Ukrayna bölgesini ilhak etme girişimlerini asla tanımayacağız" denildi. Zelenskiy'e ne karşılık gelmişti?Diğer yandan Zelensky'nin NATO'ya hızlı üyelik hedefine dair açıklaması geldiğinde, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'üyelik konusundaki herhangi bir kararın 30 üyenin tamamının oybirliğiyle alınması gerektiği' karşılığını verdi. NATO'nun 'açık kapı politikası' olduğunu vurgulayan Stoltenberg, 'şu anda ittifakın en büyük önceliğinin hem askeri hem de mali olarak Ukrayna'yı desteklemek olduğunu, kendisinin bunun aynı zamanda Rusya'nın eylemlerine en iyi yanıt verme yolu olduğuna inandığını' dile getirdi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da 'şu anda en iyi yolun Ukrayna'ya pratik destek sağlamak olduğunu, Brüksel'deki sürecin farklı bir zamanda ele alınması gerektiğini' söyledi. Kiev: Başvuru gönderildiUkrayna Başbakan Yardımcısı Olga Stefanishyna ise dünkü açıklamasında, 'Kiev'in NATO'ya katılım başvurusunu Brüksel'e gönderdiğini' duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20220930/zelenskiy-ukrayna-hizlandirilmis-prosedurle-nato-uyeligi-icin-basvuruyor-1061809168.html
https://sputniknews.com.tr/20220930/zaharova-ukrayna-nato-coplugunu-secti-1061814950.html
https://sputniknews.com.tr/20220930/nato-putinin-amaci-bizi-ukraynayi-desteklemekten-caydirmak-ama-basarili-olamayacak-1061816318.html
https://sputniknews.com.tr/20220930/sullivan-ukraynanin-natoya-katilma-basvurusu-farkli-bir-zamanda-ele-alinmali-1061818538.html
https://sputniknews.com.tr/20221001/almanya-savunma-bakani-ukrayna-seciminde-ozgur-ama-natoya-katilmanin-belirli-sartlari-var-1061830290.html
https://sputniknews.com.tr/20221002/ab-ukraynanin-natoya-katilma-talebi-su-anda-temel-mesele-degil--1061867546.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/14/1056531321_0:0:587:440_1920x0_80_0_0_dfb16ff8f26ef41cab547cccfd638ddd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, nato, destek, açıklama
ukrayna, nato, destek, açıklama
30 üyeli NATO'da 9 ülkenin cumhurbaşkanından Ukrayna'nın üyeliğine destek açıklaması
20:14 03.10.2022 (güncellendi: 20:41 03.10.2022) Abone ol
Çek Cumhuriyeti, Estonya, Letonya, Litvanya, Kuzey Makedonya, Karadağ, Polonya, Romanya ve Slovakya cumhurbaşkanları, Ukrayna'nın NATO üyeliği hedefine desteklerini açıkladı. Ancak üyelik için 30 üyenin oybirliğiyle karar alması gerekiyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbass, Herson ve Zaporojye'nin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmaları imzalaması üzerine Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in 'hızlandırılmış süreçle NATO üyeliği başvurusu' açıklaması yapmasının ardından Kuzey Atlantik ittifakı hareketlendi.
NATO üyesi 9 ülkenin cumhurbaşkanları, dün bir araya gelerek Ukrayna'nın üyelik hedefine desteklerini açıkladı. 9 lider, tüm müttefiklere Kiev'e askeri desteği 'önemli ölçüde artırma' çağrısı da yaptı.
'NATO'nun 2008 Bükreş Zirvesi kararının arkasındayız'
Çek Cumhuriyeti, Estonya, Letonya, Litvanya, Kuzey Makedonya, Karadağ, Polonya, Romanya ve Slovakya cumhurbaşkanları, "Ukrayna'nın gelecekteki üyeliğine ilişkin NATO'nun 2008 Bükreş Zirvesi kararının kesinlikle arkasındayız" dedi.
Bükreş zirvesinde, ittifak üyeleri, Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO'ya üyelik arzusunu memnuniyetle karşıladıklarını açıklarken, bu iki ülkenin katılımı için herhangi bir zaman çerçevesi sunmamıştı.
9'lu açıklamada "Ukrayna'yı Rusya'nın işgaline karşı savunmasında destekliyoruz, Rusya'dan işgal altındaki tüm bölgelerden derhal geri çekilmesini talep ediyoruz ve tüm müttefikleri Ukrayna'ya askeri yardımlarını önemli ölçüde artırmaya teşvik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye'nin Rusya Federasyonu'na bağlanmasına atıfla "Rusya'nın herhangi bir Ukrayna bölgesini ilhak etme girişimlerini asla tanımayacağız" denildi.
Zelenskiy'e ne karşılık gelmişti?
Diğer yandan Zelensky'nin NATO'ya hızlı üyelik hedefine dair açıklaması geldiğinde, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'üyelik konusundaki herhangi bir kararın 30 üyenin tamamının oybirliğiyle alınması gerektiği' karşılığını verdi.
NATO'nun 'açık kapı politikası' olduğunu vurgulayan Stoltenberg, 'şu anda ittifakın en büyük önceliğinin hem askeri hem de mali olarak Ukrayna'yı desteklemek olduğunu, kendisinin bunun aynı zamanda Rusya'nın eylemlerine en iyi yanıt verme yolu olduğuna inandığını' dile getirdi.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da 'şu anda en iyi yolun Ukrayna'ya pratik destek sağlamak olduğunu, Brüksel'deki sürecin farklı bir zamanda ele alınması gerektiğini' söyledi.
Kiev: Başvuru gönderildi
Ukrayna Başbakan Yardımcısı Olga Stefanishyna ise dünkü açıklamasında, 'Kiev'in NATO'ya katılım başvurusunu Brüksel'e gönderdiğini' duyurdu.