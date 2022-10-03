https://sputniknews.com.tr/20221003/2022-eylul-enflasyonu-aciklandi-1061888213.html

Yıllık enflasyon yüzde 83.45 oldu

Yıllık enflasyon yüzde 83.45 oldu

Enflasyon eylülde aylık bazda yüzde 3,08 artarken yıllık bazda yüzde 83.45 oldu. 03.10.2022, Sputnik Türkiye

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ekonomi

enflasyon

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Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 3,08, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 4,78 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 83,45, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 151,5 olarak kaydedildi.Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, eylül itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 59,91, yurt içi üretici fiyatları yüzde 114,02 arttı.Aylık bazda TÜFE yüzde 3,08, Yİ-ÜFE yüzde 4,78 yükseldi.TÜFE, eylülde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 52,4, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 83,45 artış gösterdi.Yİ-ÜFE ise Aralık 2021'e göre yüzde 82,45, geçen yılın eylül ayına kıyasla yüzde 151,5 arttı.

https://sputniknews.com.tr/20221003/enag-yillik-enflasyon-yuzde-186ya-yukseldi-1061887874.html

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